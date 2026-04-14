Bank wydał nowe ostrzeżenie. Dotyczy wszystkich klientów, bez wyjątku

Paribas: Uważaj, twoja karta została tymczasowo zablokowana

Bank w najnowszym komunikacie ostrzega swoich klientów przed nową falą fałszywych e-maili, informujących o blokadzie karty. Takie wiadomości, to nigdy nic dobrego. To kolejny podstęp oszustów, którzy w ten sposób chcą dobrać się do danych osobowych uczciwych posiadaczy kart.

Blokada karty. Co jest celem e-maila od oszustów?

Jego celem jest wyłudzenie twoich danych, służących do logowania w bankowości internetowej oraz danych karty. Zawiera link, który jest ukryty pod napisem "dostęp do odblokowania karty". Kliknięcie w niego przekieruje Cię do fałszywej strony, łudząco podobnej do strony banku. tłumaczy BNP Paribas w komunikacie.

Jak rozpoznać podejrzanego e-maila?

Bank radzi, aby zawsze sprawdzać adresy nadawców tego typu wiadomości, szczególnie jeśli grożą nałożeniem blokady, albo zawierają załączniki. Tego typu e-maile mają to do siebie, że często pochodzą z podejrzanych adresów, które tylko przypominają te oficjalne, ale w rzeczywistości różnią się od nich dodatkowymi znakami lub końcówką.

Co należy zrobić, jeśli otrzyma się takiego podejrzanego maila?

Zasada pierwsza - nie odpowiadajmy na tego typu wiadomości. Nie wypełniajmy żadnych formularzy, ani też pod żadnym pozorem, nie klikajmy w linki zamieszczonych w treści wiadomości, albo na obcych stronach internetowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości, należy skontaktować się z infolinią banku i opisać całą sytuację.

bnpparibas.pl

BNP Paribas zaplanował przerwę 15-16 kwietnia 2026