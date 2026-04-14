Bezpieczeństwo

Bank wydał nowe ostrzeżenie. Dotyczy wszystkich klientów, bez wyjątku

BNP Paribas w trosce o bezpieczeństwo swoich klientów, zamieścił na swojej stronie internetowej pilny komunikat, z zakresu bezpieczeństwa. Sprawa jest poważna, a zagrożeni są wszyscy posiadacze kart bankowych.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:59
Paribas: Uważaj, twoja karta została tymczasowo zablokowana

Bank w najnowszym komunikacie ostrzega swoich klientów przed nową falą fałszywych e-maili, informujących o blokadzie karty. Takie wiadomości, to nigdy nic dobrego. To kolejny podstęp oszustów, którzy w ten sposób chcą dobrać się do danych osobowych uczciwych posiadaczy kart. 

Blokada karty. Co jest celem e-maila od oszustów?

Jego celem jest wyłudzenie twoich danych, służących do logowania w bankowości internetowej oraz danych karty. Zawiera link, który jest ukryty pod napisem "dostęp do odblokowania karty". Kliknięcie w niego przekieruje Cię do fałszywej strony, łudząco podobnej do strony banku.

tłumaczy BNP Paribas w komunikacie. 

Jak rozpoznać podejrzanego e-maila?

Bank radzi, aby zawsze sprawdzać adresy nadawców tego typu wiadomości, szczególnie jeśli grożą nałożeniem blokady, albo zawierają załączniki. Tego typu e-maile mają to do siebie, że często pochodzą z podejrzanych adresów, które tylko przypominają te oficjalne, ale w rzeczywistości różnią się od nich dodatkowymi znakami lub końcówką.

Co należy zrobić, jeśli otrzyma się takiego podejrzanego maila?

Zasada pierwsza - nie odpowiadajmy na tego typu wiadomości. Nie wypełniajmy żadnych formularzy, ani też pod żadnym pozorem, nie klikajmy w linki zamieszczonych w treści wiadomości, albo na obcych stronach internetowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości, należy skontaktować się z infolinią banku i opisać całą sytuację. 

bnpparibas.pl

BNP Paribas zaplanował przerwę 15-16 kwietnia 2026

Przy okazji, przypominamy także o planowanej przerwie technicznej, jaką ogłosił bank. Utrudnienia zaczną się już jutro i będą dotyczyły działania serwisu internetowego banku BNP Paribas. 

Źródła zdjęć: Igor Paszkiewicz / Shutterstock
Źródła tekstu: BNP Paribas