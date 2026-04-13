Bezpieczeństwo

Popełniła wielki błąd z kartą bankową. Straciła 40 tys. zł

Karta bankowa to narzędzie, którego nie powinniśmy przekazywać osobom trzecim. Niestety, wciąż znajdują się osoby, które dadzą się nabrać oszustom, podszywającym się pod kurierów bankowych. Oto, jak nie dać się nabić w butelkę i nie stracić oszczędności.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:31

Karta bankowa i kody dostępu

66-letnia mieszkanka Radomia odebrała telefon od osoby, podającej się za pracownika banku. Kobieta została poinformowana, że pieniądze zgromadzone na jej koncie są zagrożone. Osoba dzwoniąca namówiła ją do zainstalowania specjalnej aplikacji oraz do tego, aby przekazała kurierowi kartę płatniczą wraz z kodami dostępu. Mieszkanka Radomia uwierzyła w całą tą historię i przekazała kurierowi, który podjechał pod jej dom, kartę. Dopiero kiedy zauważyła, że z jej konta zniknęło 40 tysięcy złotych, poszkodowana zgłosiła sprawę na policję.

Policja apeluje o ostrożność 

Gdy dzwoni nieznajoma osoba i podaje się za pracownika banku, a następnie informuje, że nasze pieniądze są zagrożone - uważajmy, najprawdopodobniej mamy do czynienia z oszustwem. 

Przypominamy, że zawsze powinniśmy być czujni i mieć się na baczności, zwłaszcza gdy chodzi o nasze pieniądze i dane wrażliwe. Każdorazowo, kiedy jesteśmy proszeni o wykonanie transakcji z naszego rachunku bankowego, przekazanie danych służących do logowania na konto, albo karty bankowej nieznanej nam osobie, zastanówmy się czy nie jest to potencjalne oszustwo.

ostrzega Policja w komunikacie na stronie. 

Nawet w sytuacji, kiedy zostaliśmy poinformowani o zagrożeniu, czyli próbie podjęcia środków z naszego konta bankowego, powinniśmy na spokojnie przemyśleć czy oszczędności naprawdę mogą być w niebezpieczeństwie. To, co powinniśmy zrobić już na samym poczatku to rozłączyć się i samodzielnie zadzwonić do banku. Wszystko po to, aby upewnić się, co do zagrożenia, które raczej jest mało prawdopodobne. 

Źródła zdjęć: Said21 Photography / Shutterstock
Źródła tekstu: mazowiecka.policja.gov.pl