Pekao z komunikatem. Dotyczy każdego, nie tylko klientów tego banku

Fałszywe legitymacje stają się plagą

Cyberprzestępcy mają wszystko przemyślane i przygotowane za pomocą narzędzi sztucznej inteligencji. Podszywają się pod pracowników banków oraz instytucji publicznych, w tym Narodowego Banku Polskiego (NBP). Aby uwiarygodnić swoje działania okazują klientom lub przesyłają drogą mailową fałszywe legitymacje służbowe. Niestety, zagrożenie jest coraz poważniejsze, bo coraz więcej osób się na tego typu trik nabiera.

Dalsza część tekstu pod wideo

Pekao: na czym polega zagrożenie?

Oszust kontaktuje się z potencjalną ofiarą mailowo lub telefonicznie, zazwyczaj pod pretekstem incydentu bezpieczeństwa: próbie wyłudzenia kredytu lub zagrożeniu środków na rachunku bankowym. Podaje się przy tym za pracownika banku, najczęściej reprezentanta działu bezpieczeństwa. Aby uwiarygodnić samego siebie, wysyła fałszywą legitymację służbową. Wszystko po to, aby wzbudzić zaufanie ofiary. Ale to nie wszystko, równie często wywołuje presję czasu i nakłania do podjęcia "pilnych działań". Wszystko po to, aby klient banku "zabezpieczył" swoje pieniądze.

Celem tych działań jest wyłudzenie danych, kodów BLIK lub nakłonienie do wykonania przelewu na rachunki kontrolowane przez przestępców. tłumaczy bank Pekao w komunikacie.

O czym należy pamiętać, aby nie dać się nabrać?

Bank Pekao (ani żaden inny) nigdy nie wysyła skanów legitymacji pracowników.

NBP nie prowadzi kont osób fizycznych.

Nie ma czegoś takiego jak "bezpieczne konta", na które bank prosi, aby przenieść pieniądze.

Bank nie zleca klientom pilnych przelewów, w celu ratowania środków.