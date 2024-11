Pułapka na klientów Pekao. Zaczyna się od niewinnego SMS-a

Klienci Banku Pekao SA mogą nawet nie wiedzieć, że przestępcy postanowili na nich zastawić pułapkę. Rozsyłają fałszywe SMS-y, informujące o rzekomych problemach z aplikacją PeoPay. Zachowajcie czujność, wcale nie ma potrzeby robić tego, co czego nakłania wiadomość.

Oszuści ruszyli z kolejną kampanią phishingową, dystrybuowaną za pośrednictwem wiadomości SMS. Tym razem, podszywają się pod Bank Pekao SA.

SMS-y zaraz po odczytaniu budzą podejrzenia. Zawierają literówki, a ich składnia pozostawia wiele do życzenia. Niezależnie od treści, informują o rzekomych problemach z aplikacją PeoPay i domagają się weryfikacji, aby zapobiec blokadzie konta. Załączony w SMS-ie adres, zaczyna się od https://pekao-pl..., ale nie radzimy w niego klikać. Strona, na którą zostajemy przekierowywani, choć na pierwszy rzut oka wydaje się podobna do oryginalnej, jest fałszywa i służy jedynie do wyłudzenia naszych danych. W perfidny sposób wymusza wpisanie loginu oraz hasła.

CSIRT KNF apeluje:

Zachowajcie ostrożność i pamiętajcie, aby dokładnie weryfikować adres strony, na której się znajdujecie!

Uwaga na trwającą kampanię phishingową dystrybuowaną za pośrednictwem wiadomości SMS, podszywającą się pod @BankPekaoSA. Oszuści w treści wiadomości informują o rzekomych problemach z aplikacją #PeoPay i konieczności dokonania weryfikacji. W rzeczywistości cyberprzestępcy na… pic.twitter.com/mowI6SUX2m — CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) November 7, 2024

Oszustwa na fałszywe SMS-y to w dalszym ciągu jedne z najpopularniejszych form, stosowane przez przestępców. Jak zapewnić sobie bezpieczeństwo? Wystarczy, że będziemy kierowali się prostą zasadą - nigdy nie podawajmy swoich danych logowania do banku na podejrzanych stronach. Banki nigdy nie proszą o podanie takich informacji za pośrednictwem SMS-ów lub linków.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: CSIRT KNF