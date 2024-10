Dostałeś takiego SMS-a? Reaguj, zagrożony jest nie tylko twój PESEL

Oszuści wypracowali sobie nowy sposób na wykradanie naszych danych. Uważaj na SMS-a o treści, sugerującej, że możesz dostać dodatkowe środki na poprawę swojej sytuacji finansowej. W takiej wiadomości czai się pułapka.

SMS, w którym sprawdzisz dostępne wypłaty po PESELU

To niestety kolejne starannie zaplanowane oszustwo. Wiadomość zawarta w SMS-ie sugeruje możliwość otrzymania pomocy finansowej. Ale aby się przekonać za co owa pomoc nam się należy i otrzymać w tej kwestii szczegóły, należy podać swój PESEL. Link, załączony do wiadomości, przekierowuje nas do fałszywej strony. Tam należy podać jeszcze więcej danych. Wszystko po to, aby odebrać przyznane środki na "przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych".

I tak oto nasze dane wpadają prosto w ręce oszustów. A właściwie trzeba przyznać, że sami je im podajemy, jak na tacy.

🚨 SMS, w którym sprawdzisz dostępne wypłaty po PESELU? To oszustwo‼️



📩Treść wiadomości sugeruje możliwość otrzymania pomocy finansowej. Można się o tym przekonać podając swój nr PESEL na fałszywej stronie, do której prowadzi załączony do SMS-a link.



💶By odebrać pieniądze na… pic.twitter.com/J2Wk1bezDB — CERT Polska (@CERT_Polska) October 31, 2024

Jak się przed tym ustrzec i nie pomagać się okradać?

Zawsze należy dokładnie sprawdzić adres strony, zanim podamy jakiekolwiek dane do logowania. A niebezpiecznego SMS-a zgłosić w aplikacji mObywatel lub na stronie http://incydent.cert.pl.

Źródło zdjęć: FotoDax / Shutterstock.com

Źródło tekstu: CERT Polska