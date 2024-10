Kupujesz w Decathlon? Uważaj, pilne ostrzeżenie rządowej agencji

Wiadomo nie od dziś, że lubimy promocje. Zwłaszcza te dobre. Wiedzą o tym także cyberprzestępcy, którzy właśnie wymyślili nowy schemat oszustwa.

Cyberprzestępcy uwzięli się na klientów popularnego sklepu sportowego Decathlon. Na Facebooku zamieszczają fałszywe reklamy, w których podszywają się pod ten oblegany przez Polaków sklep. Oczywiście, łatwo się nabrać, bowiem ofertom produktów w atrakcyjnych cenach trudno oprzeć się każdemu. Kolejnym krokiem, zaraz po formularzu, jaki użytkownik ma zrobić jest wypełnienie krótkiej ankiety, która w rzeczywistości nie jest niczym innym, jak próbą wyłudzenia danych osobowych. Niestety, nie każda promocja wyjdzie nam na dobre.

Uwaga! Cyberprzestępcy zamieszczają reklamy na portalu @facebook, w których podszywają się pod sklep #Decathlon.



Oszuści oferują użytkownikom produkty w atrakcyjnych cenach.



W kolejnym kroku wymagają wypełnienia krótkiej ankiety, a w rzeczywistości wyłudzają dane osobowe oraz… pic.twitter.com/AZ2hMai39l — CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) October 30, 2024

Sprawdzajmy dokładnie adresy, do których prowadzą zamieszczone na Facebooku reklamy. I choć mamy z tyłu głowy zbliżający się Black Friday, a razem z nim gorący czas wyprzedaży, to jednak sprawdźmy ceny oferowanych produktów w oficjalnym sklepie internetowym marki. Produkty marki The North Face za 9 zlotych, naprawdę wyglądają podejrzanie. Do tego darmowa wysyłka w ofercie. Wszystko po to, aby przyspieszyć nasz proces decyzyjny. Kierujmy się zdrowym rozsądkiem, zwłaszcza podczas zakupów. Lepiej dwa razy sprawdzić, niż potem żałować.

