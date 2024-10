Poradnik Poczty Polskiej. Jeśli widzisz coś takiego, reaguj

Poczta Polska na swojej stronie ostrzega, aby, nie tylko, nie dać się nabrać na najpopularniejsze oszustwa, ale także nie być obojętnym i zgłaszać je pod odpowiednim numerem.

Oszuści nie oszczędzą żadnej instytucji. Wykorzystują zaufanie Polaków do pocztowców i stosują perfidne metody. Wszystko po to, aby jak najskuteczniej okradać ludzi. Mają coraz większy wachlarz kanałów docierania do Polaków - telefonicznie, za pomocą internetu oraz SMS-ów.

Seniorzy pod obstrzałem

Na swoje ofiary, oszuści najchętniej wybierają seniorów, którzy najmocniej wierzą w dobre imię Poczty Polskiej. W taki sposób została ostatnio oszukana mieszkanka Bydgoszczy. Kobieta odebrała telefon od mężczyzny, który podał się jako pracownik tejże instytucji. Dzwoniący wyłudził od niej adres, a następnie zadzwonił ponownie, podając się tym razem już za komendanta Policji. Tak zmanipulował kobietę, że ta uwierzyła, że jest pod obserwacją szajki. Wypłaciła swoje oszczędności i na prośbę funkcjonariusza zostawiła w wyznaczonym miejscu. W ten sposób straciła 15 tysięcy złotych. Ale to nie był koniec tego oszustwa. Doszedł do tego kredyt, który zawyżył straty. Co najgorsze, przestępca uciekł i nie udało się go złapać.

Aby zapobiec tego typu przestępstwom, Poczta Polska przygotowała poradnik, jak się przed nimi uchronić oraz gdzie zgłaszać usiłowania tego typu wyłudzeń.

Metoda na listonosza 1

To dokładnie to, co spotkało mieszkankę Bydgoszczy. Przestępca dzwoni do ofiary, podając się za listonosza Poczty Polskiej (uwaga, czasem podaje prawdziwe imię i nazwisko listonosza z danego rejonu) i pyta o prawidłowy adres doręczenia listu poleconego z banku. Gdy przestępca ma już te informacje, następuje kolejny telefon – tym razem z policji. Dalej usłyszymy historię o szajce oraz zagrożonych pieniądzach, które trzeba przynieść w określone miejsce.

Metoda na listonosza 2

Oszuści najpierw dzwonią do ofiary, podając się za listonoszy i informują, że dzisiaj zostanie dostarczona przesyłka. Za chwilę, dzwonią ponownie udając policjanta, który prowadzi sprawę oszustwa „na listonosza”. Tak prowadzą rozmowę, że zdobywają informacje o kosztownościach i pieniądzach, jakie ofiara posiada w domu. Po jakimś czasie rzekomy policjant zjawia się w domu ofiary i wchodzi twierdząc, że przyszedł zabezpieczyć zagrożoną gotówkę lub kosztowności. Po wejściu do mieszkania zastrasza ofiarę i dokonuje rabunku.

Oszustwa internetowe

Tu już jest bardzo duże pole do popisu dla oszustów. Najpopularniejsze są:

Na palety (oferta zakupu palet z rzekomymi przesyłkami, które zalegają w magazynie, po promocyjnej cenie);

(oferta zakupu palet z rzekomymi przesyłkami, które zalegają w magazynie, po promocyjnej cenie); Na loterię (możliwość wygrania nagrody za kilka złotych);

(możliwość wygrania nagrody za kilka złotych); Na dopłaty celne ( mailem przychodzi informacja o zalegającej opłacie importowej)

Oszystwa na SMS-y

Dopłata do paczki

Brak danych do przesyłki

Błędny adres

Oczywiście, aby bronić się przed oszustwami, przede wszystkim trzeba być czujnym. Zawsze też sprawdzajmy tożsamość osoby, która do nas dzwoni. Nie klikajmy w podejrzane linki, ani nie odpowiadajmy na podejrzane SMS-y.

Co zatem zrobić, kiedy mamy do czynienia z oszustwem?

W przypadku otrzymania korespondencji, co do której mamy wątpliwości, a jako nadawca widnieje Poczta Polska, należy ją przesłać do CERT Poczta Polska, na adres [email protected]. Pozwoli to Poczcie Polskiej ostrzec innych użytkowników sieci oraz zgłosić fałszywe linki i numery oszustów do odpowiednich służb.

Jeśli chcemy upewnić się, że wiadomość SMS jest prawdziwa należy przesłać ją na numer 8080 udostępniony w tym celu przez CERT Polska. Dostaniemy natychmiastową odpowiedź.

Poczta Polska przypomina, że prawidłowy adres strony Spółki to: https://www.poczta-polska.pl, a adresy stron służących do śledzenia przesyłek to: https://www.poczta-polska.pl/sledzenie-przesylek/ i www.pocztex.pl/sledzenie-przesylek/.

Zobacz: Poczta Polska nie może doręczyć paczki? To początek kłopotów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Poczta Polska