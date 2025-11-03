Polacy kupują je na potęgę. W Biedronce jest teraz tańszy o 700 zł

Chociaż do Czarnego Piątku zostało jeszcze ponad 3 tygodnie, to wiele sklepów już teraz ruszyło z dużymi promocjami. Wyjątkiem nie jest tutaj Biedronka. W internetowym sklepie sieci z owadem w logo dostępnych jest sporo ciekawych sprzętów w niższych cenach, ale jeden z nich prezentuje się szczególnie ciekawie.

Leć do Biedronki. Szokująca promocja

W internetowym sklepie Biedronka Home dostępny jest pionowy odkurzacz mopujący Dreame H12 Pro. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie cena. Urządzenie kosztuje aktualnie jedyne 899 zł. Nawet na stronie producenta za odkurzacz trzeba zapłacić ponad 1200 zł, więc okazja wydaje się niezwykle korzystna.

Co ma do zaoferowania odkurzacz? Naprawdę sporo. Przede wszystkim cztery tryby sprzątania, w tym inteligentny, który sam dostosowuje siłę w zależności od stopnia zabrudzenia. Ma moc ssania na poziomie 18 kPa oraz technologię TangleCut, która ma zapobiegać zaplątywaniu się włosów. Natomiast szczotka, jak zapewnia producent, jest tak zaprojektowana, aby skutecznie myła również przy krawędziach podłóg.