AI oznacza koniec tego zawodu? To jeden z najpopularniejszych

Jeśli kiedykolwiek przyjdzie nam do głowy zapytać ChatGPT o to, czy sztuczna inteligencja zastąpi człowieka w branży obsługi klienta, otrzymamy dyplomatyczną opowiedź o tym, że będą oni "pracować ramię w ramię". Wiadomo, że osoby pracujące w call center mają w tym temacie swoje zdanie. I nie jest ono optymistyczne.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:40
0
Coraz mniej ludzi w biurze obsługi klienta

Parę dni temu pisaliśmy o tym, że OpenAI pracuje nad nowym modelem sztucznej inteligencji, którego celem jest zastąpienie konsultantów bankowych, oraz bankierów niższego szczebla, oraz doradców finansowych i kredytowych. Nietrudno sobie wyobrazić, że sztuczna inteligencja sprawi, że "zapotrzebowanie" na centra telefonicznej obsługi klienta w każdym innym sektorze też będzie minimalne. W zeszłym roku stwierdził to dyrektor naczelny indyjskiej firmy technologicznej w wywiadzie dla Financial Times.

Tymczasem, wiele w tej kwestii się nie zmieniło. Firma badawcza Gartner, przewiduje, że do 2029 roku, sztuczna inteligencja będzie w stanie samodzielnie rozwiązywać 80% typowych problemów zgłaszanych przez klientów. Obecnie, najwięcej szumu towarzyszy "agentom AI', którzy stają się coraz to bardziej autonomiczni i mogą podejmować decyzje. 

Dobre rozwiązanie dla firm kurierskich

Skorzystają z tego firmy kurierskie, które już korzystają z chatbotów do rozwiązywania problemów na dużą skalę.

W przypadku dostarczania paczek, powiedziałabym, że agenci bazujący na regułach są świetni, ponieważ istnieje ograniczona liczba kombinacji pytań, dotyczących czyjejś przesyłki.

- twierdzi Emily Potosky, analityczna Gartner.

Jeszcze nie brakuje "wpadek" - tu można posłużyć się przykładem chatbota DPD, który musiał zostać wyłączony po tym, jak skrytykował firmę i obrzucił wyzwiskami użytkowników.  Ale fakt jest taki, że chatboty w większości przypadków są już bardzo pomocne w odpowiedziach i zapewniają jak najszybsze dostarczenie paczki. 

Nasze dane potwierdzają, że zdecydowana większość użytkowników otrzymuje potrzebne odpowiedzi za pośrednictwem naszego czatu już za pierwszym razem i w ciągu kilku sekund. 

twierdzi firma kurierska Evril.

 

Zródła zdjęć: GamePixel / Shutterstock
Źródła tekstu: bbc.com