Musk zapowiada samochód. Ma być niezapomniany, ale czy będzie latał?

Amerykański miliarder przyznał, że nowy Roadster jest na ukończeniu i w najbliższych tygodniach możemy spodziewać się jego prezentacji. Jak zapewnił Musk, samochód może się podobać lub nie, ale na pewno jego prezentacja na długo zachowa się w pamięci widzów.

Musk szykuje coś absolutnie nowego

Musk nie chciał zdradzić szczegółów nowego projektu. Zaciekawił jednak słuchaczy mówiąc, że nawet nie jest pewien czy to naprawdę samochód. Zaznaczył tylko, że na pewno wygląda jak samochód.

Temat Roadstera pojawił się w podcaście po tym jak prezes OpenAI Sam Altman zażartował z Tesli na swoim profilu na portalu X. Wrzucił on kilka screenów pokazujących jego zamówienia na Roadstera złożone ponad 7,5 roku temu oraz zwrotkę o błędzie maila, jaką dostał wysyłając zapytanie dotyczące swojej rezerwacji na auto.

Jak to było z tym Roadsterem?

Nowego Roadstera Tesla rzeczywiście ogłosiła już w 2017 roku. Miał on pojawić się na rynku w 2020 roku. Jego premierę firma przekłada o kolejne lata.

Jak zapewnia Musk, firma robi wszystko co możliwe, aby dokonać jego prezentacji jeszcze przed końcem roku. Na tą chwilę niewiele wiemy o tym modelu. Według zapowiedzi Muska ma on mieć przyspieszenie od 0 do 60 mil na godzinę (prawie 100 km/h) w zaledwie jedną sekundę.