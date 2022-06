Odebrała nieznany numer. Białostoczanka straciła 300 tys. zł

Mieszkanka Białegostoku dała się oszukać metodą na policjanta. Uwierzyła, że dzwoni do niej funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego Policji i przelała na konto przestępców 300 tysięcy złotych.

Co jakiś czas otrzymujemy dowód na to, że nie należy wierzyć we wszystko, co nam mówi nieznajoma osoba przez telefon. W ostatnich dniach przekonała się o tym 47-lednia białostoczanka. 30 maja tego roku zadzwonił do niej mężczyzna podający się za funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji. Oszust poinformował swoją ofiarę, że jej zgromadzone na koncie bankowym pieniądze są zagrożone, a w cały proceder są zamieszani pracownicy banku. "Funkcjonariusz" dodał również, że telefon kobiety jest zhakowany.

Mężczyzna dzwoniący do kobiety polecił jej, by nie rozłączając się z nim zadzwoniła pod numer 112, by potwierdzić jego wiarygodność. Chwilę później oszukana usłyszała w słuchawce głos innego mężczyzny, podającego się za policjanta. Ten potwierdził dane poprzednika i połączył z nim rozmowę.

Skoro mieszkanka Białegostoku otrzymała "dowód" na to, że naprawdę dzwoni do niej funkcjonariusz CBŚP. przyszła kolej na pieniądze. Ponieważ pieniądze białostoczanki na jej kocie były "zagrożone", oszust polecił jej zrobienie przelewu na "bezpieczne konto Policji", gdzie miały czekać do końca śledztwa. Jak możemy przeczytać na portalu policja.pl, kobieta przekazała dane do rachunku bankowego wraz z hasłem i loginem oraz uwierzytelniła dwa przelewy bankowe. W ten sposób przestępcy uszczuplili jej stan posiadania o 300 tysięcy złotych.

Nie daj się oszukać!

Pamiętaj, funkcjonariusze Policji ani CBŚP nie informują telefonicznie o prowadzonych sprawach i nigdy nie żądają pieniędzy ani danych niezbędnych do logowania na koncie bankowym.

Zanim pochopnie podejmiesz działanie, rozłącz się i daj sobie czas na zastanowienie. Oszuści będą wywierać na Tobie presję czasową, wprowadzą do rozmowy element zagrożenia, co już powinno budzić Twoje podejrzenia. Zawsze tego typu informacje można sprawdzić, dzwoniąc do banku lub na numer alarmowy 112.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: policja.pl