Nieznany numer spamuje Polaków. Policja wydała ostrzeżenie

SMS w rękach przestępców to groźna broń, która może nas pozbawić oszczędności. Policja ostrzega przed kolejną odsłoną oszustwem na kuriera, w którym tematem przewodnim jest konieczność dopłaty niewielkiej kwoty do paczki, którą mamy dostać.

Przestępcy wymyślają coraz to nowe sposoby, by nas oszukać i zwyczajnie okraść. Jednym z nich jest tak zwane "oszustwo na kuriera", polegające na rozsyłaniu wiadomości fałszywej wiadomości SMS. Oszuści informują w niej o rzekomym wstrzymaniu oczekiwanej paczki i konieczności wniesienie drobnej dopłaty. Kwota to zazwyczaj maksymalnie kilka złotych. W wiadomości jest też link prowadzący do strony, która ma nam pomóc w dokonaniu zapłaty. Przykładowa wiadomość na zdjęciu poniżej.

Osoba, która otrzyma taką wiadomość i rzeczywiście oczekuje na paczkę, jest łatwym celem dla przestępców. Zaniepokojona ofiara oszustwa klika w przesłany link, który może ją przekierować na stronę łudząco podobną do strony banku lub operatora płatności. Witryna jest jednak spreparowana przez przestępców, więc wszystkie dane wpisane w formularzu na takiej stronie, w tym loginy i hasła do kont lub aplikacji bankowych, trafiają w ich ręce. Efektem może być nawet wyczyszczenie konta bankowego do zera.

Policja apeluje o dokładne czytanie wiadomości tekstowych od rzekomych kurierów, operatorów sieci komórkowych lub innych firm. Pamiętajmy, aby nie wchodzić w przesłane linki, nie podawać kodów BLIK lub danych z kart płatniczych. Powinniśmy najpierw zweryfikować otrzymane informacje, na co często wystarczy tylko kilka minut.

Zobacz: Allegro alarmuje. Trwa atak na użytkowników serwisu

Zobacz: Revolut pod zmasowanym atakiem. Pieniądze klientów zagrożone

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Kamil Zajaczkowski / Shutterstock.com, policja.pl

Źródło tekstu: policja.pl