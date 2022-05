SMS z piekła rodem. Lepiej go od razu usuń

Dostałeś SMS-a od Ministerstwa Finansów z obietnicą wypłaty pieniędzy za wypełnienie ankiety? To nowa akcja oszustów, którzy chcą Cię pozbawić oszczędności zgromadzonych na koncie bankowym.

CERT Polska ostrzega przed nową kampanią SMS-ową, w której przestępcy podszywają się pod Ministerstwo Finansów. W spreparowanej wiadomości znajduje się informacja o rzekomej ankiecie, do której wypełnienia zachęca resort finansów. Za jej wypełnienie mamy otrzymać "wynagrodzenie" w wysokości 250 zł.

Nie daj się oszukać!

W wiadomości jest link do wspomnianej wyżej ankiety. Aby odebrać nagrodę pieniężną za jej wypełnienie, należy podać dane logowania do banku w panelu logowania, który choć wygląda jak prawdziwy, jest fałszywy. Dane, które tu wpiszesz, trafią w ręce przestępców, którzy chcą w ten sposób dostać się do Twojego konta bankowego oraz okraść Cię z pieniędzy.

CERT Polska zachęca do przekazywaniu podejrzanych wiadomości SMS na numer 799 448 084 oraz do zgłaszania innych zagrożeń za pomocą formularza na stronie incydent.cert.pl.

Zobacz: Nieznany numer dręczy Polaków. Policja wyjaśnia

Zobacz: Allegro alarmuje. Trwa atak na użytkowników serwisu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, CERT Polska

Źródło tekstu: CERT Polska