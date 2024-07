Ten SMS zwiastuje kłopoty. Klienci BNP Paribas, uważajcie

Kolejna fala fałszywych SMS-ów, które mają na celu ogołocenie naszego konta, została wycelowana w klientów banku BNP Paribas. Treść wiadomości jest dość przemyślana.

Uwaga, twoja aplikacja bankowa wygasa dzisiaj!

CERT Orange Polska ostrzega przed kolejną falą oszustw, która została wycelowana w klientów banku BNP Paribas. To fałszywe SMS-y, które sugerują konieczność podjęcia działań, by nie wygasła aplikacja bankowa GO-mobile. SMS nakłania, aby postępować zgodnie z instrukcjami, aby zapobiec blokadzie aplikacji banku na telefonie. Jak się możemy domyślić, nadawcą tej wiadomości nie jest wcale bank. A sugerowana szybkość reakcji, to jedynie element socjotechniczny.

Tym razem oszuści podszywają się pod BNP Paribas. O akcji ostrzega @CERT_OPL. Uwaga, bo jeśli jesteś nieostrożny możesz stracić całą zawartość konta.



❌ Znowu stosowany jest fałszywy nadpis (po ludzku: podszycie się pod nadawcę SMSa, w tym przypadku: "BNP")



❌ Na docelowej… pic.twitter.com/RxaSq42o9X — Sekurak (@Sekurak) July 31, 2024

Fałszywe SMS-y kierowane do klientów BNP Paribas to kolejny wątek analizowany przez CERT Orange Polska. Link dołączony do SMS-a, prowadzi do fałszywej witryny, gdzie są wyłudzane nasze dane. Odbiorca klikając w link, trafi na fałszywą stronę banku BNP Paribas. Będzie tam proszony o weryfikację swoich danych, m.in. o nazwisko panieńskie matki oraz PESEL, a także login. To nic innego, jak narzędzia do zhakowania konta bankowego i ogołocenie go z oszczędności.

Nie klikaj w linki przesyłane w wiadomościach SMS - w ten sposób możesz zostać przekierowany do strony wyłudzającej dane do logowania.

- czytamy na stronie BNP Paribas.

Lepiej zatem trzymać się tej zasady, jeśli chcemy aby nasze pieniądze były bezpieczne. Zamiast tego, w przypadku wątpliwości, skontaktować się bezpośrednio z bankiem.

Zobacz: Będą kazali płacić. Prawdziwa plaga na Instagramie i Facebooku

Zobacz: Dziwne połączenia nękają Polaków. Duży bank na tropie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: CERT Polska