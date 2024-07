Dziwne połączenia nękają Polaków. BNP Paribas wyjaśnia

Klienci banku BNP Paribas znów są na celowniku oszustów. Powinni mieć się na baczności, kiedy dzwoni do nich telefon.

Uwaga, dzwoni do ciebie bot

Klienci banku BNP Paribas znów znaleźli się na celowniku przestępców. Kiedy tylko odbierają telefon, odzywa się do nich bot, który następnie przekierowuje ich do fałszywego pracownika banku. To nowy typ oszustwa, przed którym przestrzega BNP Paribas. Niestety, łatwo się nabrać.

Od kilku dni otrzymujemy informacje o nowym sposobie oszustwa. Polega ono na połączeniu wykonywanym do Klientów banków z nieznanego numeru telefonu. Po odebraniu połączenia odzywa się automatyczny lektor, który podaje kilka cyfr do wyboru, a po wybraniu dowolnej opcji, Klient łączy się z oszustem, który podszywa się pod pracownika banku.

- czytamy w komunikacie na stronie BNP Paribas.

Oczywiście nie chodzi o nic innego, jak o wyłudzenie naszych danych. Cyberprzestępcy chcą uzyskać dane logowania i tym samym sposobem, uzyskać dostęp do naszego konta.

Jak można się przed tym bronić?

Przede wszystkim działać w myśl zasady - ostrożności nigdy za wiele. Pamiętać należy także, że pracownicy banku nigdy nie proszą o takie dane jak login i hasło do bankowości elektronicznej, ani o żadną instalację dodatkowego oprogramowania lub uzyskania zdalnego dostępu do naszego smartfona. Nie podawaj też nikomu numerów swoich kart płatniczych, ani nawet kodu BLIK.

W razie potrzeby, zawsze możesz sprawdzić tożsamość pracownika infolinii w aplikacji GOmobile. Nie kontynuuj rozmowy, dopóki nie otrzymasz potwierdzenia, że rozmawiasz z prawdziwym pracownikiem banku.

