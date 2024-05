mBank ma pilny komunikat. Dotyczy milionów osób

Przestępcy stosują różne sposoby, by ukraść nam pieniądze. mBank ostrzega przed oszustami, którzy podszywają się pod naszych znajomych lub bliskich i proszą nas o pożyczkę.

W czasach, gdy niemal wszystko można zrobić przez Internet, przestępcy mają jeszcze więcej metod kradzieży lub wyłudzania pieniędzy. Jeden ze sposobów zaczyna się na przejęciu konta w mediach społecznościowych. Następnie oszuści wysyłają do wybranych osób z listy znajomych na takim koncie, na przykład do członków rodziny, prywatne wiadomości z prośbą o pożyczkę.

Nietypową prośbę osoby podszywające się pod znajomych lub bliskich tłumaczą nagłą potrzebą, jak choćby zgubieniem karty płatniczej czy pilnym wydatkiem. Jeśli taką prośbę spełnimy, pieniądze nie trafią tam, gdzie tego oczekujemy.

Jeśli otrzymasz prośbę o wysłanie pieniędzy lub podanie kodu BLIK, zachowaj czujność. W przeciwnym razie Twoje pieniądze trafią do oszustów.

– ostrzega mBank

Należy zachować ostrożność za każdym razem, gdy otrzymujemy prośbę o pożyczkę za pomocą wiadomości w mediach społecznościowych. Osoba po drugiej stronie nie musi być tą, za którą się podaje. Warto w takiej sytuacji zweryfikować to w inny sposób. Dotyczy to również przypadków, gdy kupujący lub ktoś, kto podaje się za pracownika portalu sprzedażowego, prosi nas o podanie kodu BLIK, by zweryfikować nasze konto. Przestępcy w rozmowach telefonicznych mogą podszyć się również pod pracowników banku lub policjantów, którzy pod różnym pretekstem będą chcieli wyłudzić od nas pieniądze lub kod BLIK. W każdym przypadku jest to oczywiście oszustwo.

Nie daj się okraść!

Jeśli nie chcesz, by Twoje pieniądze trafiły do oszustów, pamiętaj:

kod BLIK służy wyłącznie do wykonania transakcji z konta,

zawsze, gdy dostaniesz prośbę o pożyczenie pieniędzy na komunikatorze, zadzwoń do nadawcy i upewnij się, że potrzebuje Twojej pomocy – w ten sposób możesz zdemaskować oszusta,

pracownik banku czy policjant nigdy nie poprosi Cię o podanie kodu BLIK,

podczas każdej rozmowy z pracownikiem mBanku otrzymasz mobilne potwierdzenie tożsamości pracownika,

zanim zaakceptujesz operację, przeczytaj z uwagą powiadomienie autoryzacyjne.

Zobacz: Polak potrafi. Okradł firmę przez terminal płatniczy

Zobacz: Pułapka na Polaka. Chodzi o bagaże

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Anna Rymsza / Telepolis.pl

Źródło tekstu: mBank