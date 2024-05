Pułapka na Polaka. Chodzi o bagaże

Lotnisko Chopina oferuje zagubiony bagaż na sprzedaż? Nie daj się nabrać - to pułapka cyberprzestępców.

CSIRT KNF ostrzega przed kolejnym oszustwem wymierzonym w Polaków. Tym razem przestępcy podszywają się pod Lotnisko Chopina w Warszawie.

Zagubiony bagaż za grosze? To pułapka!

Co jednak ciekawe, nowy przekręt bynajmniej nie ma nic wspólnego z lotami - przynajmniej nie bezpośrednio. Zamiast tego przestępcy za pośrednictwem fałszywego profilu oferują sprzedaż zagubionych bagaży w bardzo atrakcyjnych cenach. Według zamieszczonego posta, za każdą taką walizkę wystarczy zapłacić dwa euro. Oszuści kuszą także darmową dostawą na terenie całego kraju.

Uwaga na reklamy na portalu @facebook, w których cyberprzestępcy podszywają się pod @ChopinAirport.



Oszuści oferują sprzedaż zagubionych bagaży w atrakcyjnych cenach. W kolejnym kroku zachęcają do wypełnienia krótkiej ankiety, a w rzeczywistości wyłudzają dane osobowe oraz… pic.twitter.com/GWWB8ZNKcj — CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) May 13, 2024



Warunkiem zakupu bagażu jest kliknięcie w dołączony do posta link i podanie danych swojej karty płatniczej. Oczywiście pod żadnym pozorem nie należy tego robić. W ten sposób przestępcy wyłudzają dane płatnicze swoich ofiar, by następnie wyczyścić ich konta.

Nie jest to pierwsza akcja tego typu. O podobnych oszustwach media donoszą co najmniej od roku. Ostrzeżenie na ten temat można znaleźć także na stronie internetowej Lotniska Chopina. Jak jednak zwracają uwagę eksperci CSIRT KNF, tego typu posty nadal stanowią poważne zagrożenie dla Internautów.

Jak się chronić?

Na całe szczęście przed opisanym oszustwem stosunkowo łatwo się zabezpieczyć - wystarczy odrobina zdrowego rozsądku i przestrzeganie kilku podstawowych zasad. Przede wszystkim pod żadnym pozorem nie należy klikać w podejrzane link znalezione w Internecie, a każdą stronę, która wymaga podania naszych danych płatniczych, warto wcześniej dokładnie zweryfikować. Jeśli cokolwiek zapali nam w głowie lampkę ostrzegawczą, najlepiej natychmiast opuścić daną witrynę. Z kolei jeśli zdążyliśmy już podać dane naszej karty płatniczej, należy natychmiast ją zastrzec, np. korzystając z aplikacji bankowej.

Szczęśliwie w tym konkretnym przypadku zidentyfikowanie oszustwa powinno być stosunkowo proste. Profile zamieszczające fałszywe posty w niczym nie przypominają oficjalnego profilu Lotniska Chopina, natomiast skomplikowany adres internetowy strony z formularzem powinien być łatwy do zidentyfikowania nawet dla mniej zaawansowanych użytkowników Internetu. Mimo to warto ostrzec bliskich, by szukając okazji życia nie dali się złapać w pułapkę oszustów.

Zobacz: Polowanie na użytkowników smartfonów. Uważaj, czyszczą konta

Zobacz: Czyszczą Polakom konta. Zagrożeni klienci dużego banku

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: X (@CSIRT_KNF)