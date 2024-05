Czyszczą Polakom konta. Zagrożeni klienci dużego banku

Zespół CSIRT KNF apeluje do klientów Banku ING o dużą ostrożność. Chwila nieuwagi może kosztować utratą środków zgromadzonych na bankowym koncie.

Większość z nas przyzwyczaiła się już do tego, że wiele rzeczy można załatwić zdalnie, przez Internet, bez konieczności wychodzenia z domu. Tak również korzystamy z bankowości, logując się na bankowych kontach oraz zarządzając swoimi pieniędzmi z dowolnego miejsca na świecie, o ile możemy tam skorzystać z połączenia internetowego.

Wygoda, którą dają nowe technologie, stanowi również pożywkę dla przestępców, którzy czyhają na nasze pieniądze. Oszuści wymyślają coraz to nowe metody, by wykraść nasze dane lub pieniądze, czasem też sięgają po sprawdzone rozwiązania. Jednym z nich jest stworzenie fałszywej strony internetowej banku. Przed czymś takim ostrzega CSIRT KNF.

Jak informuje utworzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i realizujący zadania Sektorowego Zespółu Cyberbezpieczeństwa zespół CSIRT KNF, cyberprzestępcy spreparowali fałszywą stronę Banku ING. Wprowadzenie w niej swojego loginu i hasła sprawi, że informacje te trafią do przestępców, otwierając im drogę do zgromadzonych na prawdziwym koncie pieniędzy. Sama strona nie wygląda może identycznie, jak jej prawdziwa wersja, ale można się dosyć łatwo pomylić. Strony internetowe są przecież od czasu do czasu odświeżane pod względem wizualnym.

Jest jednak jeden szczegół, który powinien zapalić czerwoną lampkę w naszych głowach. Chodzi o adres, pod którym fałszywa strona występuje. W przypadku tej podszywającej sie pod ING Polska, jest to ingbanklogin.com. Tymczasem prawdziwa strona Banku ING znajduje się w pod adresem ingbank.pl, a strona do logowania pod adresem login.ingbank.pl.

Nie daj się okraść!

Przestępcy z każdej strony czyhają na Twoje pieniądze. Dlatego zachowaj szczególną ostrożność przy korzystaniu z bankowości internetowej oraz bankowości mobilnej. W szczególności dokładnie sprawdzaj adres, pod którym znajduje się strona Twojego banku. Jeśli coś w nim wzbudza Twój niepokój, lepiej nie wpisuj na niej jakichkolwiek poufnych danych. Mogą one trafić w niepowołane ręce, a Ty możesz stracić oszczędności życia.

