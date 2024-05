Rozpoznajesz? Za pomoc w jego złapaniu płacą fortunę

Połączone siły amerykańskich i brytyjskich służb zidentyfikowały lidera jednej z najgroźniejszych grup ransomware na świecie. Dmitrij Juriewicz Choroszew, bo o nim mowa, to 31-letni Rosjanin. Pochodzi z miasta Woroneż, mniej więcej 486 km na południe od Moskwy. Za pomoc w złapaniu mężczyzny wyznaczono nagrodę w wysokości 10 mln dolarów.

Dmitrij Juriewicz Choroszew miał stać na czele grupy LockBit od jej powstania we wrześniu 2019 roku do maja 2024 roku. Ta działała na zasadzie ransomware-as-a-service, udostępniając szkodliwe oprogramowanie innym cyberprzestępcom, pobierają od nich prowizje za szkodliwe działania

Szacuje się, że z ich powodu poszkodowanych zostało co najmniej 2000 osób, a skradzione dobra wyceniono na ponad 100 mln dolarów. Niektóre źródła mówią nawet o 500 mln dolarów.

.@StateDept is offering a reward of up to $10,000,000 for information leading to the arrest and/or conviction in any country of Dmitry Yuryevich Khoroshev for participating in, conspiring to participate in, or attempting to participate in LockBit ransomware activities. pic.twitter.com/pkom1s26JV