Telefon do 1500 zł – TOP 5 na listopad 2023

Jaki jest najlepszy smartfon do 1500 zł? Wybieramy 5 najciekawszych modeli.

Nie wiem, czy wiecie, ale dobry telefon wcale nie musi być drogi. Choć flagowce za kilka tysięcy złotych to w większości przypadków kawał fajnej technologii, nawet z kilkukrotnie mniejszym budżetem można wyrwać sprzęt, który będzie nam doskonale służył na co dzień.

Kwota 1500 zł wydaje się w tym przypadku rozsądnym progiem cenowym dla osób, które chcą kupić dobry telefon bez przepłacania. Jasne, nie będzie to produkt premium, ale jeśli gotowi pogodzić się z kilkoma drobnymi kompromisami, dostaniemy sprzęt, który bez problemu posłuży nam nawet kilka lat.

Ale jakiego smartfona za 1500 zł wybrać? Które modele są warte swojej ceny, a które najlepiej zignorować? Tu wkraczamy my z naszym poradnikiem.

Jak wybieraliśmy?

Na kolejnych stronach znajdziecie pięć najlepszych naszym zdaniem telefonów w cenie do 1500 zł. Każdy z nich jest w naszej ocenie opcją wartą zakupu, aczkolwiek mamy też w tym gronie swojego faworyta – jego wyróżniliśmy tytułem „Wybór Redakcji”.

Głównymi kryteriami na etapie wyboru były dostępność i opłacalność. Braliśmy pod uwagę tylko takie telefony, które aktualnie bez większego problemu znajdziecie w sklepach i które mogą się pochwalić dobrym przelicznikiem ceny do szeroko pojętych możliwości.

Jako punkt odniesienia braliśmy ceny w dużych, znanych sklepach, w których nie musimy się martwić o potencjalne zawirowania w związku z realizacją zamówienia czy późniejszą reklamacją.

Telefony uszeregowane zostały alfabetycznie. Wyjątek stanowi „Wybór Redakcji”, który znajdziecie na końcu artykułu. Oczywiście jeśli chcielibyście dodać coś do naszej listy albo macie innego faworyta w tym segmencie cenowym, koniecznie podzielcie się tym w sekcji komentarzy!

Motorola Moto G82



Jeśli śledzicie nasz cykl polecanych smartfonów, pewnie widzieliście, że Motorola Moto G82 była naszym Wyborem Redakcji w cenie do 1000 zł. I wiecie co? Dokładając 500 zł wcale nie ma wielu lepszych opcji. Wręcz przeciwnie – znajdziemy w tej cenie sporo telefonów o niemal identycznej specyfikacji. Jeśli więc nie widać różnicy, to po co przepłacać?

Motorola Moto G82 wyposażona jest w sprawdzony procesor Qulacomm Snapdragon 695. Oprócz tego może się pochwalić obsługą łączności 5G (choć w tej cenie jest to już raczej standard), akumulatorem 5000 mAh i aparatem o rozdzielczości 50 Mpix. Ma też niezły wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,6” oraz odświeżaniu 120 Hz. Mówiąc krótko, bardzo solidna paczka i to nawet zanim uwzględnimy niemalże czystego Androida.

Rzecz jasna w cenie 1500 zł znajdziemy kilka lepiej wyposażonych urządzeń, ale jeśli nie chcemy przepłacać, Motorola Moto G82 nadal stanowi świetny wybór.

Sprawdź cenę telefonu w serwisie Ceneo

Motorola Moto G84



Druga propozycji Motoroli w naszym zestawieniu to model Motorola Moto G84. Nie różni się ona mocno od swojej poprzedniczki, aczkolwiek wnosi kilka istotnych usprawnień.

Wyświetlacz to jednostka P-OLED o przekątnej 6,5” i odświeżaniu 120 Hz. Do tego mamy procesor Qualcomm Snapdragon 695, aparat 50 Mpix, akumulator o pojemności 5000 mAh, a nawet głośniki stereo. Przede wszystkim jednak możemy jednak liczyć na dłuższe wsparcie, co może się okazać istotne, jeśli nie planujemy wymieniać telefonu szybciej niż za dwa lata. Przydatna może się okazać także Motorola Ready For, dzięki której po podłączeniu do zewnętrznego ekranu smartfon zmienia się niemalże w pełnoprawny komputer.

Generalnie fajnie wyposażony telefon na kilka lat, szczególnie jeśli zależy nam na czystym Androidzie. Ot, taka bezpieczna opcja dla każdego.

Sprawdź cenę telefonu w serwisie Ceneo

Nothing Phone (1)



Jeśli jednak zależy nam na czymś nieco bardziej unikalnym, trudno będzie znaleźć lepszą propozycję niż telefony marki Nothing. Fakt, znalezienie Nothing Phone (1) w polskich sklepach może być nieco trudniejsze niż w przypadku pozostałych smartfonów na tej liście, ale jeśli konkurencyjne propozycje wydają Wam się zbyt nudne, zdecydowanie warto dać mu szansę.

Nothing Phone (1) może się pochwalić naprawdę niezłą specyfikacją. Telefon korzysta z procesora Qualcomm Snapdragon 778G+, ma łączność 5G, porządny aparat 50 Mpix z dużym sensorem oraz system inspirowany czystym Androidem. Znajdziemy tu także głośniki stereo i ładowanie bezprzewodowe. No i wisienka na torcie: design. Nothing Phone (1) wyróżnia się przeźroczystą obudową, spod której widać podzespoły urządzenia, oraz efektownym systemem podświetlenia Glyph. Czy jest to praktyczne? Ani trochę. Fajne? I to jeszcze jak!

W zasadzie jedyną istotną rysą na wizerunku Nothing Phone (1) jest nieco mniejsza niż u konkurentów bateria o pojemności 4500 mAh. Ale szczerze? Gdyby zależało mi na naprawdę unikalnym smartfonie, bez problemu byłbym się w stanie z tym pogodzić.

Sprawdź cenę telefonu w serwisie Ceneo

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G



Xiaomi przez lata słynęło jako producent najbardziej opłacalnych smartfonów na rynku. I wiecie co? Ta reputacja nadal ma swoje uzasadnienie. Wystarczy spojrzeć na Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G, by zrozumieć, dlaczego hasło „#xiaomilepsze” nadal jest żywe wśród fanów marki.

Bo nie ma co ukrywać: Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G to po prostu dobry telefon. Znajdziemy tu wydajny procesor MediaTek Dimensity 1080, wyświetlacz OLED o przekątnej 6,67” z odświeżaniem 120 Hz i akumulator o pojemności 5000 mAh. Znajdziemy tu także aparat 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) i głośniki stereo. No i szybkie ładowanie mocą 67 W, co jest niedocenianą, a bardzo przydatną funkcją. Ot, dobrze wyposażony telefon w dobrej cenie.

Zrazić może nieco tutejszy interfejs, bo i samo MIUI jest nakładką dość specyficzną. Część użytkowników kocha ją za rozbudowaną funkcjonalność, inni krytykują masę niepotrzebnych dodatków, a nawet przewijające się sporadycznie reklamy. Jeśli jednak możecie to przełknąć, możecie zgarnąć świetnego smartfona.

Sprawdź cenę telefonu w serwisie Ceneo

Wybór Redakcji: Xiaomi POCO X5 Pro



Telefony wydawane pod marką POCO zawsze wyróżniały się przykuwającym wzrok designem oraz fenomenalną wydajnością. Nie każdy model w jej ofercie był jednak równie udany Xiaomi POCO X5 Pro. Mówimy tu o smartfonie, który mocno podniósł poprzeczkę wobec rywali.

Przede wszystkim to jeden z najszybszych telefonów, jakie kupimy za 1500 zł. Sercem urządzenia jest procesor Qualcomm Snapdragon 778G, który doskonale radzi sobie zarówno w codziennym przeglądaniu Internetu, jak i wymagających grach. W połączeni z wyświetlaczem AMOLED o przekątnej 6,67” i odświeżaniu 120 Hz oraz wbudowanymi głośnikami stereo daje to naprawdę fajny zestaw dla fanów mobilnej rozrywki.

A wydajność to oczywiście nie wszystko, bo znajdziemy tu również bardzo dobry aparat 108 Mpix, wydajny akumulator o pojemności 5000 mAh i funkcję szybkiego ładowania mocą 67 W. To wszystko naprawdę fajnie ze sobą współgra. Xiaomi POCO X5 Pro to prawdopodobnie najlepszy telefon za 1500 zł, ale tego chyba mogliście się domyślić – w końcu wręczyliśmy mu tytuł Wybór Redakcji.

Jeśli na coś można pomarudzić, byłaby to nakładka MIUI. Jest to jedno z bardziej kontrowersyjnych wcieleń Androida, które z jednej strony oferuje bardzo rozbudowaną funkcjonalność, a z drugiej brakuje mu nieco szlifu i dopracowania znanych z urządzeń konkurencji. Nie jest to jednak koniec świata, a już na pewno nie jest to coś, co w jakikolwiek sposób przekreślałoby zalety omawianego modelu.

Jeśli macie więc do wydania 1500 zł i chcecie mieć pewność, że wyciągacie maksimum z każdej złotówki, nie ma sensu dalej szukać. Xiaomi POCO X5 Pro będzie w tej sytuacji idealnym wyborem.

Sprawdź cenę telefonu w serwisie Ceneo

