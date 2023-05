Jesteś gotowy na te nowości książkowe? Twoja półka na pewno tak!

Po jakie książkowe premiery warto sięgnąć w maju? Sprawdźcie nasze rekomendacje!

Czy szukasz idealnego prezentu na zbliżający się Dzień Mamy i Taty? A może po prostu pragniesz zanurzyć się w świecie literatury i odkryć coś nowego? Bez względu na powód, jesteś we właściwym miejscu. Przedstawiam zestawienie najnowszych książek, które pojawiły się na mojej półce. Te nowości książkowe są nie tylko fascynujące, ale także idealne na prezent. Przygotuj się na literacką podróż, która przeniesie Cię do różnych światów, pełnych emocji, miłości, a czasem nawet strachu i chaosu. Bez względu na to, czy jesteś zapalonym czytelnikiem, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z literaturą, jestem pewna, że znajdziesz tu coś dla siebie.

Robert McCammon „Słuchacz”



Rok 1934, głębokie południe USA. Niewyobrażalna bieda i głód, spowodowane przez Wielki Kryzys, to codzienność wielu Amerykanów. To również czas, w którym chciwość i brak moralności umożliwiają pewnym ludziom szybkie wzbogacenie się. John „Bielutki” Partlow i Ginger LaFrance nie są zadowoleni z prostych oszustw. Mają na celu coś dużo bardziej drastycznego - planują porwanie za okup. Ale ich droga krzyżuje się z Curtisem Mayhew, czarnoskórym pracownikiem dworca kolejowego w Nowym Orleanie. Mayhew posiada niezwykłą zdolność: słyszy rzeczy niewidoczne dla innych, słowa, które nawet nie zostały wypowiedziane. Kiedy pewnego dnia dochodzi do niego krzyk o pomoc, jego życie zmienia się na zawsze...

"Słuchacz" autorstwa Roberta McCammona to thriller z nutą grozy, który potęguje napięcie, jednocześnie malując obraz codziennego życia w czasach Wielkiego Kryzysu. Historia ta wnikliwie analizuje skomplikowane relacje społeczne, które łączą i dzielą bogatych i biednych, białych i czarnych mieszkańców południowych Stanów Zjednoczonych. McCammon zręcznie prowadzi nas przez świat pełen zła, niewinności, uprzedzeń, bólu i dobroci. Jego piękny styl pisania sprawia, że nie możemy oderwać się od lektury. Autor skutecznie wzbudza silne emocje, a losy bohaterów, z którymi zdecydowanie sympatyzujemy, zapadają w pamięć na długo. „Słuchacz” to książka, której nie sposób zapomnieć. To powieść, która angażuje emocje czytelnika i zostawia trwałe wrażenie. Jeżeli jeszcze nie miałeś okazji jej przeczytać, gorąco do tego zachęcam.

Clifford D. Simak „Stacja pośrednia”



"Stacja Pośrednia" to niezwykła opowieść, w której tytułowa stacja pełni rolę przystanku dla podróżników z całej galaktyki. Głównym bohaterem jest Enoch Wallace, weteran wojny secesyjnej, który został zwerbowany do prowadzenia tej stacji i pełni tę funkcję już prawie sto lat. Dzięki obcej technologii, Enoch starzeje się tylko wtedy, kiedy opuszcza swoje mieszkanie, co zdarza się niezwykle rzadko. Jego zadaniem jest bycie dostępnym o każdej porze, aby dostarczać przybyłym gościom z innych światów wszelkiej pomocy, jakiej mogą potrzebować w drodze do następnego miejsca.

Taka długowieczność, pełna okazji do zastanowienia się nad wszechświatem pozwala bohaterowi zdać sobie sprawę, że perspektywy dla naszego świata nie wyglądają dobrze. Akcja zaczyna się w latach 60-tych, niedługo po zakończeniu II Wojny Światowej, ale chmury wojny zbierają się ponownie. Nowo rozwinięte bronie atomowe i odwieczne nienawiści między narodami zagrażają przyszłości Ziemi.

"Stacja Pośrednia" to historia, która wiele dekad po swojej publikacji nadal przyciąga nowych fanów, co tylko podkreśla jej ponadczasowy charakter. Czytając książkę nie mogłam oprzeć się wrażeniu, że Simak, przez swoje postaci zadaje pytania o naszą rolę w kosmosie i konsekwencje naszych działań, zarówno dla nas samych, jak i dla innych istot w galaktyce.

Margaret Rogerson „Wespertyna”



Wespertyna to porywająca, ekscytująca i fascynująca młodzieżowa powieść fantasy, która w swoim bada ludzkość, naturę człowieka i poświęcenie. Jej autorka zręcznie splata historię z elementami magii, duchami i religijnym rządem, tworząc uniwersum, które oczarowuje czytelników.

Artemizja, główna bohaterka, jest nowicjuszką w klasztorze. Posiada ona dar widzenia, umożliwiający dostrzeganie duchów. Kiedy w klasztorze pojawiają się żołnierze, Artemizja otrzymuje zadanie od przywódczyni Szarych Sióstr. Jej misja prowadzi do otwarcia skrzyni z magicznym najwyższym duchem Piątego Rzędu, uwięzionego w świętej relikwii, by wspomógł obrońców klasztoru. W wyniku tych wydarzeń musi stawić czoła wielkim wyzwaniom, zrozumieć swoją rolę i zmierzyć się z konsekwencjami swoich działań.

Zręcznie skonstruowana fabuła pełna jest zwrotów akcji, które nieustannie zaskakują czytelnika. Wszystko to odbywa się w fascynującym świecie, który porusza wiele ważnych tematów – polityki, religii, moralności, czy natury ludzkiej. Książka skłania do refleksji na temat tego, co można określić jako dobre, kto decyduje o moralności działań, a także jak łatwo mogą one ulec zniekształceniu.

Pomimo skomplikowanych szczegółów i fascynującego świata, który autorka stworzyła, to Artemizja jest sercem tej historii. Jej trudności i walka z wewnętrznymi demonami, a także niespodziewane sojusze, które musi zawrzeć, sprawiają, że jej postać jest niezwykle realistyczna i przekonująca. Siła „Werspertyny” tkwi więc nie tylko w fascynującym świecie pełnym magii i duchów, ale przede wszystkim w postaciach, które są autentyczne, złożone i niezwykle interesujące. To nie tylko historia o magii i duchach, ale przede wszystkim o ludziach, ich wyborach i konsekwencjach, które te wybory niosą.

Orhan Pamuk „Noce zarazy”



„Noce zarazy” to wielowątkowa powieść autorstwa Orhana Pamuka, osadzona na początku XX wieku na tle epidemii dżumy na wyspie Minger. Ta oaza spokoju nagle staje się epicentrum śmiertelnej zarazy, która szybko dziesiątkuje jej mieszkańców. Zmagania z zarazą stają się jeszcze trudniejsze, gdy próby wprowadzenia kwarantanny i izolacji kończą się fiaskiem. Wyspiarze, podzieleni na tle etnicznym i religijnym – Grecy i Turcy, muzułmanie i chrześcijanie – zaczynają obwiniać siebie nawzajem o rosnące nieszczęście, a napięcie potęguje prasa.

Głównym bohaterem jest sułtan Abdülhamid II, zapalony czytelnik powieści kryminalnych i pasjonat biologii. Jest to postać paranoiczna, która próbuje utrzymać kontrolę nad rozpadającym się imperium. Jego zmagania z zarazą są zarówno fizyczne, jak i metaforyczne, symbolizując walkę o utrzymanie władzy w obliczu nieuchronnych zmian. Inną, kluczową postacią jest sułtanka Pakize, córka obalonego sułtana, która jest swoistym oknem na wydarzenia na wyspie Minger, dzięki jej listom wysyłanym do Konstantynopola. Jej mąż, doktor Nuri Bej, próbuje rozwiązać zagadkę zarazy, jednocześnie próbując odkryć, kto zabił głównego inspektora sanitarnego, Bonkowskiego Paszy. Każdy z nich przyczynia się do przedstawienia różnych aspektów życia w okresie zarazy, od polityki i społeczeństwa, po naukę, wiarę i codzienne zmagania z przetrwaniem.

Ta książka spodobała mi się z wielu powodów. Przede wszystkim, jestem pod wrażeniem umiejętności Pamuka jako pisarza. Jego zdolność do tworzenia złożonych, wielowymiarowych postaci i wprowadzania czytelników w nieznane i często trudne do zrozumienia światy jest naprawdę imponująca. Ponadto, podoba mi się, jak skutecznie łączy on różne gatunki i tematy w jednym dziele, tworząc coś, co jest jednocześnie intelektualne i emocjonalne. Książka jest również ciekawym spojrzeniem na role, jakie odgrywa władza w czasie kryzysu. Zaraza dżumy staje się tutaj nie tylko zagrożeniem dla zdrowia publicznego, ale także katalizatorem społecznych i politycznych przemian. Polecam!

Co nowego na waszych półkach?

O autorce

Jestem nałogową czytelniczką wszystkiego, co wpadnie mi w ręce, dlatego zainwestuję w urządzenie zatrzymujące czas. Pod marką "Opowiemci" zajmuję się promocją i upowszechnianiem literatury zrzeszającą wokół siebie miłośników książek. Jako twórczyni plebiscytu "Opowiemci", honoruję twórców oraz kibicuję osobom i organizacjom, które dzielą się

swoją literacką pasją w sieci. Organizuję wydarzenia kulturalne dla twórców internetowych w Katowicach: KSIĄŻKONALIA oraz festiwal literatury dziecięcej KSIĄŻKONALIA KIDS.

