Kryminały i thrillery, które porwą Twoją wyobraźnię

Przed Wami książki pełne zagadek, zaskakujących zwrotów akcji i zbrodni mrożących krew żyłach. Lubicie kryminały? To po te tytuły musicie sięgnąć!

Jednym z powodów, dla których tak bardzo lubimy czytać książki z pogranicza thrillera i kryminału, jest naturalna ludzka fascynacja tajemnicą. Wszyscy jesteśmy ciekawi tego, co ukryte, a odkrywanie zagadek i próba rozwiązania ich pobudza naszą wyobraźnię oraz sprawia, że czujemy się jak detektywi. W dzisiejszym zestawieniu zdecydowałam się polecić rodzime, polskie thrillery i kryminały. Dlaczego warto sięgnąć po utwory naszych autorów? Ponieważ, obok niezaprzeczalnego talentu literackiego, oferują one także niezwykle interesujące, a często niedoceniane, tło w postaci polskiej rzeczywistości, kultury i historii. Akcja dzieje się w miejscach znanych, choć często odkrywanych na nowo, w bardziej tajemniczym i mrocznym świetle. Zapraszam!

Paweł Leśniak „Kim jesteś?”



Mieszkańcy Nowego Sącza, strzeżcie się! Nocą, gdy cienie zdają się niebezpiecznie długie, a ulice toną w mroku, zaczyna się gra, w której stawką są ludzkie życia. Wśród spokojnych kamienic i malowniczych ulic kryją się przerażające tajemnice, pozornie niewinne, lecz w rzeczywistości przesycone krwawymi zbrodniami. Witajcie w świecie aspiranta Bartoszewskiego, nowosądeckiego detektywa, który walczy z brutalnymi morderstwami, prowadząc śledztwa w sercu Nowego Sącza – miejscu, gdzie mrok, zbrodnia i przeszłość przenikają się w niebezpieczny sposób.

Pięćdziesięciopięcioletniego Jana Brudzińskiego, komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie budzi niepokojący telefon z informacją o brutalnym morderstwie w Nowym Sączu. Słysząc szczegóły makabrycznej zbrodni, decyduje się odwiedzić zawieszonego w obowiązkach komisarza Michała Ptaka. Mężczyźni mają burzliwą historię swojej współpracy, posługując się własnymi metodami ścigania przestępców, które teraz stawiają ich po przeciwnych stronach prawa. Akcja książki koncentruje się na śledztwie w sprawie seryjnego mordercy, który powrócił po wielu latach, co zmusza dwóch mężczyzn do ponownego nawiązania współpracy. Nikt z nich nie spodziewa się jednak, że jeden dramatyczny incydent zmieni zasady gry…

„Kim jesteś?” to doskonała propozycja dla miłośników literatury kryminalnej, która nie tylko zaskakuje swoją nieprzewidywalnością, ale także rozbudowanymi postaciami o głębokim profilu psychologicznym. Na podstawie książki mógłby powstać świetny film akcji, pełne napięcia dialogi z pewnością przyciągnęłyby uwagę widzów, którzy kochają dobrą dawkę adrenaliny i emocji.

Artur Żurek „Strzygoń”



Czy zastanawialiście się kiedyś, co może kryć się w mrocznych zakątkach wschodniej Polski, gdzie czas zdaje się płynąć inaczej, a tajemnice i legendy z dawnych wieków splatają się z życiem współczesnych mieszkańców? W małej, odizolowanej społeczności zmagać się trzeba nie tylko z trudami życia codziennego, ale i z przerażającymi zdarzeniami, które stawiają pod znakiem zapytania nasze wyobrażenia o tym, co jest prawdą, a co jedynie folklorystycznym mitem…

Właśnie w taki nastrój wprowadził mnie Artur Żurek swoją najnowszą książką „Strzygoń”, która łączy w sobie elementy thrillera, grozy i kryminału, tworząc niepowtarzalną mieszankę emocji i napięcia. Dwudziestosześcioletni Vindex (z łac. mściciel) po raz siódmy przygotowuje się do swojej “randki niespodzianki”. Ofiara nie ma pojęcia o swoim tragicznym losie, a Vindex doskonale wykorzystuje swoje zdolności, by pozostać niewykrytym. Od samego początku mamy więc bardzo interesujący plan narracji. Najpierw poznajemy postać mordercy, a dopiero potem fabuła się rozwija, przedstawiając nam nadinspektora Piotra Cydzika, komendanta głównego policji, który będzie za nim podążać. Ta struktura sprawiała, że od samego początku zaangażowałam się w tę historię, próbując zgłębić motywy i zrozumieć działania bohaterów.

Po drugiej stronie tej opowieści poznajemy przebywających w małym siedlisku o tytułowej nazwie Strzygoń pensjonariuszy, których potężna nawałnica oddziela od świata. W tej izolacji, być może, przeżyliby spokojnie kilka dni odcięci od prądu i zasięgu, gdyby nie to, że w pensjonacie znalazła się również martwa kobieta. Pojawia się tutaj lubiana przeze mnie “zagadka zamkniętego pokoju”, gdzie poznajemy wszystkich bohaterów, ale nadal pozostaje pytanie: kto zabił i jakie miał motywy? Ta klasyczna konstrukcja powieści kryminalnej sprawia, że czytelnik z zapartym tchem śledzi dalszy rozwój powieści.

Sławomir Gortych, cykl „Karkonoska seria kryminalna”



Karkonosze to magiczne miejsce, gdzie aura tajemniczości i nieodgadnionej przeszłości wypełnia powietrze. Góry te, pełne legend, przyciągają swoim surowym pięknem i mistycyzmem. Wędrówka po ich szlakach jest niczym podróż przez zapomniany świat, gdzie przyroda i historia przeplatają się w zaskakujący sposób. Karkonoska seria kryminalna Sławomira Gortycha to zdecydowanie pasjonujący cykl, który zaciekawi miłośników kryminałów. Dwa pierwsze tomy, "Schronisko, które przestało istnieć" oraz "Schronisko, które przetrwało", wyróżniają się bogactwem narracyjnym i zaskakującymi zwrotami akcji.

W pierwszej części, główny bohater, Maksymilian Rajczakowski, staje przed tajemnicą rodzinną i zagadką związaną ze schroniskiem. Jego wędrówka po Karkonoszach, poszukiwania prawdy oraz odkrywanie ukrytych tajemnic wojennej przeszłości gór skutecznie trzymają czytelnika w napięciu. Gortych pięknie łączy klimat górskich krajobrazów z elementami kryminalnymi, a także wykorzystuje atmosferę zapomnianych szlaków przeszłości.

Karkonoska seria kryminalna zasługuje na uznanie za oryginalne i wciągające podejście do kryminału. Gortych mistrzowsko splata klimat górskich pejzaży z wciągającą fabułą, wprowadzając czytelnika w niezwykły, tajemniczy świat Karkonoszy.

jaki sposób wybieracie nowe książki do czytania - na podstawie rekomendacji, recenzji czy według własnych upodobań? Dajcie znać!

