Wiosenne hity literackie - propozycje książek na cieplejsze dni

Dni coraz dłuższe, na zewnątrz (bardzo) powoli robi się coraz cieplej. Wracają chęci do życia i czytania doskonałej literatury. Oto kilka książek, po które warto sięgnąć wiosną.

Wiosna to czas, gdy przyroda budzi się do życia, a my z niecierpliwością oczekujemy na cieplejsze dni. To również idealny moment, aby zacząć nowe przygody literackie i odkryć nieznane dotąd tytuły. Nadchodzący długi weekend to świetna okazja, aby oderwać się od codziennego zgiełku i zanurzyć się w fascynujących opowieściach z różnych gatunków literackich. Od klasycznych powieści, przez zaskakujące thrillery, aż po ciekawe komedie obyczajowe - w naszej wiosennej selekcji każdy znajdzie coś dla siebie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym miłośnikiem literatury, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z czytaniem, te różnorodne propozycje pozwolą Ci spędzić przerwę wiosenną w towarzystwie niezapomnianych postaci i niezwykłych historii.

Piotr Borlik „Wszystkie wady Klary i jej jedna zaleta”



„Wszystkie wady Klary i jej jedna zaleta” to książka, która z pewnością zasługuje na uwagę, zwłaszcza jeśli jesteśmy fanami komedii – gatunku, w którym autor czuje się jak ryba w wodzie. Kiedy za oknem panuje brzydka pogoda, a zapadnięcie w długi sen wydaje się jedynym, co chcielibyśmy robić, taka lektura może sprawić, że znów poczujemy się dobrze, a chmury nad naszymi głowami się rozstąpią!

Książka opowiada o Klarze, kobiecie, która zmagając się z kryzysem wieku średniego, próbuje odkryć, co jeszcze może przynieść jej życie. Nie od dziś wiadomo, że komedie to najlepsze lekarstwo na chandrę, a Piotr Borlik z pewnością zdaje sobie z tego sprawę. Jego opowieść jest zabawna, pełna zwrotów akcji i zaskakujących momentów, które przyprawiają o uśmiech.

Autor świetnie porusza się w świecie współczesnych kobiet. Jego postacie są wiarygodne, złożone i pełne życia, co sprawia, że każdy czytelnik może odnaleźć w nich cząstkę siebie. A czy nie właśnie o to chodzi w komedii – o uczucie bliskości, zrozumienia i współodczuwania? Humor w tej powieści jest intrygujący – momentami subtelny i inteligentny, w innych sytuacjach zdecydowanie bardziej bezpośredni, a nawet sarkastyczny. Autor umiejętnie przedstawia codzienne sytuacje, w których nie sposób się nie uśmiechnąć, jednocześnie obnażając tragizm emocjonalnych rozterek bohaterki. Z pozoru lekka i zabawna opowieść zaskakuje również swoją głębią. Zakończenie tej historii dodaje powieści nieoczekiwanej nuty dramatu, sprawiając, że jako czytelnicza zaczęłam się zastanawiać nad skomplikowanymi dylematami moralnymi oraz konsekwencjami podejmowanych decyzji.

Natalia de Barbaro „Przędza. W poszukiwaniu wewnętrznej wolności”



"Przędza. W poszukiwaniu wewnętrznej wolności" to także niezwykła podróż do wnętrza siebie, która pozwala czytelnikowi na chwilę oderwać się od zgiełku codzienności i zrozumieć, jak ważne jest dbanie o swoją równowagę emocjonalną. Autorka z wdziękiem łączy intymność pamiętnika z pouczającym aspektem przewodnika, zachęcając czytelnika do refleksji nad swoim życiem i otaczającą go rzeczywistością. Każdy rozdział to osobne doświadczenie, które prowadzi czytelnika przez labirynt emocji, myśli i odkryć, a jednocześnie stanowi przestrzeń do własnych refleksji, gdzie można spisać swoje uczucia, przemyślenia oraz plany na przyszłość. To książka, która przypomina, że wartościowe życie opiera się na głębokich i autentycznych relacjach oraz na zdolności do wewnętrznego rozwoju.

Zaletą tej książki jest jej uniwersalność - niezależnie od wieku czy doświadczeń, każdy odnajdzie w niej coś dla siebie. Autorka w subtelny sposób daje czytelnikowi poczucie, że nie jest sam w swoich dążeniach do odkrywania siebie i radzenia sobie z emocjami, z którymi się zmagamy na co dzień. Czytając "Przędzę", można czerpać inspirację z prostych, ale głębokich rad autorki, które pozwalają spojrzeć na życie z innej perspektywy. Jej holistyczne podejście do życia przypomina nam, jak ważne jest nawiązywanie harmonijnych relacji z otoczeniem oraz słuchanie swojego wewnętrznego głosu.

Virginia Feito „Pani March”



"Pani March" opowiadający o tytułowej pani March, której życie zaczyna się rozpadać, gdy dowiaduje się, że główna bohaterka najnowszej powieści jej męża, George'a Marcha, jest prostytutką i wydaje się być wzorowana właśnie na niej. Ta sytuacja prowadzi do serii intryg, zdrad i paranoicznych epizodów, w których pani March zaczyna odkrywać nie tylko prawdę o swoim mężu, ale także o swoim życiu oraz zdegenerowanych elitach, z którymi się związała. Pani March to złożona postać próbująca utrzymać kontrolę nad swoim życiem, ale jednocześnie przeżywająca paranoję i bliskie psychozy doświadczenia.

"Pani March" to powieść z niezwykłym klimatem, który oddaje zarówno luksusowe życie na Upper East Side w Nowym Jorku, jak i mroczne sekrety skrywane przez zdegenerowane elity. Virginia Feito zręcznie wprowadza czytelnika w otoczenie bogatej części Nowego Jorku, gdzie z pozoru wszystko wydaje się być idealne. Jednak w miarę jak fabuła się rozwija, zaczynamy dostrzegać, że za fasadą elegancji kryją się zepsute charaktery i mroczne tajemnice. Debiut Virginii Feito może być idealną powieścią na deszczowy dzień, a jej klimat przypomina dzieła Alfreda Hitchcocka. Książka z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom klasycznych thrillerów oraz czytelnikom, którzy lubią zagłębiać się w mroczne zakątki ludzkiego umysłu.

Ernest Hemingway "Wiosenne wody"



"Wiosenne wody" to nietypowa powieść Ernesta Hemingwaya, będąca satyrą pisarzy i trendów literackich ówczesnych czasów. Książka opowiada historię dwóch pracowników fabryki pomp w Michigan: Scrippsa O'Neilla, który przybywa do miasta po tym, jak jego żona go zostawiła, oraz Yogi Johnsona, doświadczonego pracownika fabryki, którego życie ukształtowało doświadczenie z I wojny światowej. Humorystyczne i dziwaczne " Wiosenne wody" to wczesne dzieło Hemingwaya, które różni się od jego późniejszych, bardziej realistycznych powieści.

To interesujące i zabawne dzieło, które prezentuje wcześniejsze próby Hemingwaya w dziedzinie satyry i humoru. Choć nie dorównuje ono rangą takim powieściom jak "Komu bije dzwon" czy "Stary człowiek i morze", dobrze jest spojrzeć na jego stylistyczne innowacje i śmiałe podejście do parodii. W przypadku "Wiosennych wód" warto również zwrócić uwagę na jego krótką formę oraz na to, że stanowi ono ciekawy element w kontekście kariery Hemingwaya. Jego wczesne dzieło pozwala na zrozumienie, jak ewoluował jako pisarz i jak zmieniały się jego poglądy na literaturę.

Bonus dla najmłodszych:

Davide Cali „Duży problem”



Jak poradzić sobie z wielkim kłopotem, kiedy z nieba spada coś naprawdę dziwnego i dużego i nikt nie ma pojęcia, co to jest i co z tym zrobić? Właśnie takie wyzwanie stoi przed bohaterami „Dużego problemu”. Potrzeba będzie całej tony (a właściwie bomby) kreatywnego myślenia, zawiłych wzorów matematycznych, by zaprojektować skomplikowane mechanizmy do usunięcia problemu, który ostatecznie wcale nie zniknie. Można spróbować odrobinę pofilozofować, dopuścić do głowy optymizm i pesymizm, ale czy to pomoże? Przekonajcie się sami!

„Duży problem” to zdecydowanie jedna z bardziej kreatywnych historii, która ostatnio wpadła w moje ręce. Przemawiają tu słowa i obrazy, świat stworzony przez autora, dopełniony kreską Macro Soma wybrzmiewa na długo po przeczytaniu ostatniego słowa. Bohaterowie są po prostu cudowni, antropomorficzni bohaterowie przypominający ćmy i motyle o dużych oczach i zakręconych noskach. Swoją pomysłowością i kreatywnością uczą czytelnika, że to, co nieznane wcale nie musi oznaczać czegoś złego. „Duży problem” to jedna z tych historii, która doskonale nadaje się dla osób od 2 do 99 lat 😊

A wy z jaką książką weszliście w pierwszy tydzień kwietnia?

O autorce

Jestem nałogową czytelniczką wszystkiego, co wpadnie mi w ręce, dlatego zainwestuję w urządzenie zatrzymujące czas. Pod marką "Opowiemci" zajmuję się promocją i upowszechnianiem literatury zrzeszającą wokół siebie miłośników książek. Jako twórczyni plebiscytu "Opowiemci", honoruję twórców oraz kibicuję osobom i organizacjom, które dzielą się

swoją literacką pasją w sieci. Organizuję wydarzenia kulturalne dla twórców internetowych w Katowicach: KSIĄŻKONALIA oraz festiwal literatury dziecięcej KSIĄŻKONALIA KIDS.

