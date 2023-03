Poznaj świat bez wychodzenia z domu! Najlepsze książki podróżnicze

Dalekie podróże? Egzotyczne krainy? Obce (choć czasem mniej, niż się nam wydaje) kultury? W tych książkach podróżniczych znajdziecie wszystko to i znacznie więcej.

To, co uwielbiam w literaturze okołopodróżniczej to fakt, że nie muszę obawiać się o ceny biletów, jeśli chcę poznawać inne kontynenty i kultury. Mogę „podróżować” w zaciszu własnego domu, czytając książki, oglądając fotografie i poznawać odległe dla mnie miejsca z perspektywy osób, które decydują się mnie tam zabrać na kartach swoich książek.

Ważna informacja! Dzisiaj przychodzę z propozycjami mniej hucznymi i mainstreamowymi. Historiami, które nie będą krzyczały do nas z witryn popularnych salonów prasowych czy księgarń. Chciałabym od czasu do czasu polecić wam tytuły, które zrobiły na mnie ogromne wrażenie, jednak by się o nich dowiedzieć, musiałam osobiście spotkać podróżników, reportażystów, a nawet misjonarzy! Ich wspomnienia, wkład w lokalną społeczność i wgląd w sytuację danego kraju tworzą niezwykły obraz obcych nam kultur i społeczności. Do sięgania właśnie po takie książki gorąco was zachęcam.

Kinga Eysturland, „Wyspy (bardzo) Owcze. Gawęda północnoatlantycka”



„Wyspy (bardzo) Owcze. Gawęda północnoatlantycka” to przeciekawa gawęda o budzącym ciekawość i fascynację archipelagu na północnym Atlantyku. Smagany wiatrem, przemoczony, surowy i odległy krajobraz potrafi rozbudzić wyobraźnię niejednej osoby. Autorka dzieli się z nami zdjęciami, opowieściami, anegdotami, informacjami geopolitycznymi i historycznymi o tym magicznym miejscu.

Uwielbiam sposób narracji autorki, który nie idealizuje i nie mitologizuje tego miejsca, pozwala zobaczyć go oczami mieszkańców i turystów, ale przede wszystkim udowadnia, że to Wyspy Owcze są naprawdę niezwykłą częścią naszego świata, gdzie człowiek, ląd i morze są w ciągłym konflikcie. Pełnych osobistych fotografii, praktycznych informacji przewodnik dał mi wiele okazji do szczegółowego „zobaczenia” Wysp Owczych i poznania wyjątkowej kultury. Zdecydowanie chciałoby się wsiąść w samolot i zobaczyć archipelag, na którym w ciągu ostatnich trzydziestu lat doszło do zaledwie czterech morderstw, a najwięcej kłótni między mieszkańcami dotyczy w ten czy inny sposób… owiec. Póki co, na pogodę ducha, pozostaje nam najnowsza premiera od wydawnictwa Pascal, po którą warto sięgnąć.

Radosław Siewniak, „Daj mi pić! Bliski Wschód z bliska”



Ta książka to coś więcej niż reporterska relacja Radosława Siewniaka z jego niemalże rocznego pobytu w irackim Kurdystanie, gdzie pracował jako fizjoterapeuta w mobilnej klinice oraz w obozach dla uchodźców wewnętrznych. Znajdziemy w niej szczyptę historii, geografii i demografii regionu. To także porywającą opowieść o pracy medyków z jej wyzwaniami, trudami, sukcesami i niepowodzeniami. Ponadto, autor zanurza się głęboko w osobiste historie mieszkańców Bliskiego Wschodu, których nienawiść samozwańczego państwa islamskiego ISIS pozbawiła dachów nad głową i zmusiła do ucieczki poza granice utworzone z popiołów wojny. Skupia się na spotkaniu z mieszkańcami irackiego Kurdystanu, z historią ich życia, historią ich narodów, jak również w uważny sposób opisuje piękno północnej części Iraku. Radosław Siewniak jest również misjonarzem, przybliża swoją pasję dla tego regionu czytelnikowi, ukazując ją z osobistej perspektywy naśladowcy Największego Syna Bliskiego Wschodu – Jezusa.

Rekomendację do książki napisał sam Stanisław Guliński, Wicekonsul RP w Irbilu w latach 2017 – 2022, pisząc „Flaga Regionu Kurdystanu składa się z pasów: czerwieni, bieli i zieleni. Na środkowym, białym pasie jaśnieje żółte słońce. […] Jednak współczesny iracki Kurdystan dalece nie zamyka się w kojarzących się z tymi pojęciami kliszach. Nie ma bowiem nic czerwieńszego niż soczyste granaty z Halabdży, białe są śnieżne przestrzenie zimowych masywów Hasar Sakran czy Halgurd, zielenią mienią się hale (zozan), ale i banalne trawniki wygodnych osiedli kurdyjskich metropolii. Żółta jest cegła starych i stylizowanych na stare budynków Sulajmaniji."

O takim Kurdystanie pisze Radosław Siewniak, który w przeciwieństwie do wielu autorów traktujących o tym regionie spędził w nim długi, osobisty czas, niemierzony w dobach hotelowych, dialogach z przygodnymi taksówkarzami, nieokreślany kontaktami i preferencjami fixerów. Czas zanurzony w zwykłych i niezwykłych sprawach, spotykając szeroki przekrój jego mieszkańców i znajdujących w nim przystań uchodźców (nie tylko ofiar i z rzadka przywódców).” Książkę można zamawiać poprzez fanpage autora. Niezwykle polecam!

Mariusz Łapiński, „Jak nie dać się zjeść Australii podczas podróży dookoła kontynentu”



Planowaliście odwiedzić Australię? Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam przemierzać kontynenty za pomocą przewodników i przed ostateczną podróżą, dowiedzieć się o danym miejscu jak najwięcej.

„Jak nie dać się zjeść Australii podczas podróży dookoła kontynentu” to przygodowo-podróżnicza opowieść, która zabierze Cię w podróż dookoła całego kontynentu. To swoisty przewodnik z elementami pamiętnika pełen ciekawostek, wiedzy, akcji i humorystycznych dialogów, ale też niebezpieczeństw oraz trudności. Dzięki sprawnie poprowadzonej narracji, uzupełnionej o niezwykłe fotografie i materiały filmowe, autor zabiera czytelnika w podróż i odkrywa przed nim tajemnice i zakątki trudno osiągalnego kontynentu, jakim jest Australia. Autor używa błyskotliwego humoru i naprawdę opisuje, jak tam jest, podróżując poza utartymi ścieżkami, aby sprawdzić ukryte przed turystami atrakcje (więcej informacji na stronie Samowydawców).

Bardzo ciekawym elementem, który dopełnia anegdoty podróżnika jest to, że po każdym rozdziale czytelnik może obejrzeć film, który przeniesie go wprost do Australii. Świetne rozwiązanie dla wszystkich, którzy nie tylko lubią czytać, ale równie oglądać.

Bonus dla najmłodszych!



Jeśli wokół ciebie znajdują się mali odkrywcy spragnieni odkrywania najdalszych i najgłębszych zakamarków naszej planety, zdecydowanie warto sięgnąć po:

„MAPOWNIK czyli praktyczny kurs mazania po mapach”

„PODZIEMNIK. Szkicownik odkrywcy podziemnego świata”

„PODWODNIK. Szkicownik odkrywcy podziemnego świata”

Są to fantastyczne propozycje dla kreatywnych rąk i głów, które aktywizują młodego czytelnika poprzez dorysowywanie, podkreślenie, naklejanie i WYMYŚLANIE! Coś wspaniałego!

Sięgacie po literaturę okołopodróżniczą? Znacie autorów, podróżników i reportażystów, którzy zasługują, by ich książki dotarły do szerszego grona odbiorców? Dajcie znać!

