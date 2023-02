Baśniowe światy nie tylko dla młodzieży. Najlepsze cykle fantasy

Fantastyczne światy, baśniowe stworzenia oraz dzielni bohaterowie. Polecamy najlepsze książki, w których znajdziecie wszystkie te elementy i dużo, dużo więcej!

Tajne towarzystwo opiekujące się zbiorami biblioteki Aleksandryjskiej, zawierającej wiedzę największych starożytnych cywilizacji. Błędni rycerze, skomplikowane systemy magiczne i tajemnicze artefakty to doskonały przepis na wciągającą serię fantasy. Dodajmy do tego młodych bohaterów, a będą doskonale nadawać się dla czytelnika w każdym wieku. Zobaczcie trzy, pełne przygód i intryg serii młodzieżowych, które można czytać w wieku od 12 do 99 lat 😊

Brandon Mull, cykl „Pięć Królestw”



Z twórczością Brandona Mulla spotkałam się już kilka lat temu, kiedy na półkach księgarń królowa seria „Baśniobór”. Ostatnio miałam jednak okazję przeczytać trzy pierwsze część cyklu „Pięć Królestw” i muszę przyznać, że to była świetna zabawa i powrót do pióra jednego z najbardziej obiecujących autorów fantasy.

„Łupieżcy niebios” to opowieść otwierająca całą serię, w której nastoletni Cole, podążając za porwanymi przyjaciółmi, trafia do dziwnego, niepodobnego do żadnego innego świata, w którym magia, niczym sen, wymyka się wszelkim ustalonym regułom. Nastolatek stopniowo dowiaduje się, że kraina podzielona jest na pięć tytułowych królestw, w których każde z nich posiada własną wariację magii. Cole postanawia ocalić swoich przyjaciół, zanim to jednak nastąpi, zostanie wciągnięty w desperacką grę, której celem będzie pokonanie złego władcy dzierżącego moc nad wszystkimi królestwami.

„W Błędnym Rycerzu” Cole wraz z Mirą, Drgawą i Jacem wkraczają do drugiego królestwa, Elloweer, gdzie czekają ich zupełnie nowe wyzwania. Latający miecz Cole’a i inne magiczne artefakty utraciły swoją moc, poznajemy jednak utalentowanych iluzjonistów, doskonale pozorujących poszczególne elementy magii. Trzecia część cyklu, „Strażnicy Kryształów”, posiadają wszystko, co powinna zawierać powieść fantasy: miecze, magię, intrygę, bohaterów rozumiejących czym jest poświęcenie i honor. W tej dedykowanej nastolatkom narracji istnieje wyraźne rozróżnienie dobra i zła, które czynią tę książkę wyjątkową.

Uwielbiam sposób, w jaki autor tworzy każde z królestw. Różnią się one od siebie nie tylko wariacjami magii, ale również rozwojem technologicznym sprawiając, że czytelnik w każdej części może poczuć się, jakby podróżował po zupełnie różnych światach.

Rebecca Ross, „Rzeka zaklęta” (cykl „Elements of Cadence”)



Najnowsza powieść Rebekki Ross zawiera w sobie niezwykły pierwiastek dawnych wierzeń celtyckich, które stanowią główny trzon świetnej fabuły. Mieszkańcy wyspy Cadence żyją obok Duchów żywiołów Wody, Ziemi i Wiatru. Jack Tamerlaine jest wyspiarzem mieszkającym na kontynencie od jedenastego roku życia, został odesłany z wyspy na kontynent ze względu na swoje bękarckie pochodzenie i przede wszystkim krnąbrne zachowanie. Jednak tajemniczy list od samego przywódcy klany sprawia, że Jack na nią powraca.

Już na wstępie książki poznajemy bohatera mierzącego się z brakiem szacunku i pogarda wśród wyspiarzy. Młody Jack był wyszydzany przez dzieci i dorosłych, a teraz zmuszony jest wrócić na wyspę, która od lat nie jest już jego domem. Kiedy mężczyzna przyjeżdża do swojego rodzinnego domu, wracają do niego wspomnienia, ponownie widzimy jak w głównym bohaterze wzbierają trudne emocje dotyczące jego pochodzenia i tożsamości jego ojca. Na wyspie dowiaduje się również o serii tajemniczych zaginięć młodych dziewczynek, o które podejrzewa się Duchy. Wyspiarze nie tylko są przekonani o ich istnieniu, niektórzy potrafią je również dostrzec i z nimi rozmawiać.

Świat powieści „Rzeka zaklęta” stoi na bardzo solidnych fundamentach, autorka sprytnie splotła celtycką mitologię z solidną dawką magii żywiołów, zamykając całość przepięknymi opisami wyspiarskiego życia.

Olivie Blake „The Atlas Six” (cykl: The Atlas)



Tajne towarzystwo opiekujące się zbiorami biblioteki Aleksandryjskiej, zawierającej wiedzę największych starożytnych cywilizacji decyduje się przyjąć do swoich szeregów nowych członków. Jednak nie każdy może tak łatwo stać się Kandydatem na to stanowisko. Kustosz Atlas, wytypował sześcioro kandydatów, najlepszych z najlepszych magów żyjących na Ziemi. Problem polega jednak na tym, że kandydaci muszą stoczyć ze sobą walkę, ponieważ tylko jeden z nich zdobędzie dostęp do wiedzy kryjącej się w bibliotece. Brzmi ciekawie? Tak jest!

W książce poznajemy sześcioro głównych bohaterów, wszyscy posiadają ogromne zdolności magiczne. Od władania siłami natury, po tworzenie iluzji niemal nieodróżnialnych od rzeczywistości, po włamywanie się do umysłu i narzucanie własnej woli. Wszystkim przyświeca jeden cel: pokonać przeciwnika swoją wiedzą lub siłą i uzyskać dostęp do zbiorów biblioteki. Olivie Blake świetnie ukazała różnorodność bohaterów. Każda postać ma inne cechy, być może nie każdego z nich polubimy, ale na pewno nie będziemy się nudzić czytając tę książkę. Miłośnicy fantastyki znajdą tu również dobrze wykreowany świat i szczegółowy opis jego fundamentów jak i widowiskowe walki między magami.

Podobała mi się narracja całej historii będąca połączeniem sześciu równych perspektyw. Każda postać opowiada nam historie w nieco inny sposób. Doskonała studentka Elizabeth „Libby” Rhodes, panujący nad prawami fizyki Nicolas de Varona, znająca żywioły przyrody Reina Mori, nieznoszący swojego ojca iluzjonista Tirstan Caine, mentalista Callum Nova i skoncentrowana na swoim wyglądzie Parisa Kamali to zdecydowanie bohaterowie, z którymi chcemy spędzić książkowo czas!

Z jaką książką spędzacie weekend? Koniecznie dajcie znać!

Zobacz: Książki dla fanów The Last of Us. To trzeba przeczytać

Zobacz: Gorące premiery stycznia. Te książki trzeba sprawdzić

Zobacz: Najlepsze książki przeczytane w 2022 roku - część 2

O autorce

Jestem nałogową czytelniczką wszystkiego, co wpadnie mi w ręce, dlatego zainwestuję w urządzenie zatrzymujące czas. Zajmuję się promocją i upowszechnianiem literatury pod marką "opowiemci", zrzeszającą wokół siebie miłośników książek. Jako twórczyni plebiscytu "opowiemci", honoruję twórców oraz kibicuję osobom i organizacjom, które dzielą się swoją literacką pasją w sieci. Współorganizatorka wydarzenia kulturalnego w Katowicach Blog Book Meeting i współautorka e-booka "#instabezściemy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne, Shuiterstock, mat. promocyjne

Źródło tekstu: własne