Książki dla fanów The Last of Us. To trzeba przeczytać

Obejrzeliście właśnie pierwszy odcinek The Last of Us i szukacie książki w podobnym klimacie? Koniecznie sprawdźcie te propozycje!

Jeszcze nie zobaczyliśmy wszystkich odcinków postapokaliptycznego serialu „The Last of Us” opartego na kultowej serii gier stworzonej Sony Computer Entertainment, a już w sieci zrobiło się o nim głośno. Krytycy i widzowie doceniają wierne odwzorowanie komputerowej gry, obsadę i oczywiście dystopijną fabułę. Jeśli więc jesteście fanami powieści, które opisują świat po wojnach, katastrofach ekologicznych, pełnych zmodyfikowanych ludzi i szerzących się zarazach sięgnijcie po poniższe tytuły.

Cormac McCarthy, „Droga”



„Droga” to już epicka, nagrodzona Pulitzerem opowieść Cormaca McCarthy'ego o człowieku, który próbuje utrzymać siebie i syna przy życiu w ponurym, postapokaliptycznym świecie. Mamy tutaj dystopijny obraz społeczeństwa, które chcąc przeżyć dopuszcza się zwierzęcych aktów kanibalizmu, żerując na innych ocalałych. Przeszłość i przyszłość nie mają znaczenia. Tylko obecna podróż ma ostatecznie sens i służy jako ostrzeżenie dla świata, który znajduje się w poważnym niebezpieczeństwie.

Ojciec wraz z synem stają się całkowicie od siebie zależni, jeśli chodzi o przetrwanie. Relacja między bezimiennym ojcem i dzieckiem jest jednocześnie czuła i smutna, pełna tęsknoty za światem, którego już nie ma. Fabuła stworzona przez McCarthy'ego, pozbawiona jest sentymentalizmu i wszelkiej nadziei, wciąż jednak zawiera niewielkie fragmenty pozwalające czytelnikowi wierzyć w miłosierdzie i godność.

Polecam tę powieść, warto jednak zaznaczyć, że ponure, postapokaliptyczne i pozbawione nadziei narrracje nie są dla czytelnika, który ceni sobie przede wszystkim zanurzenie się w dobrej, optymistycznej historii.

Justin Cronin „Przejście”



Historia rozpoczyna się w niedalekiej przyszłości od rządowych eksperymentów nad wirusem, który daje zarażonym nadludzką siłę. W tajnym projekcie wojsko wykorzystało badania mikrobiologa z Harvardu w nadziei na stworzenie rasy superistot, które mogą opanować każdą umiejętność w ciągu zaledwie kilku minut. W powieści otrzymujemy więc przerażający obraz pandemii, która przemieniła większą część ludzkości w żądne krwi potwory. Celem wirusa staje się zabicie wszystkiego, co napotka na swojej drodze. Ratunkiem dla świata okazuje się być sześcioletnia sierota, Amy Harper Bellafonte.

Świat widziany oczami Justina Cronina staje się przerażającym miejscem z niekończącą się wojną na Bliskim Wschodzie, terrorystami, kontrolami rządowymi i nuklearnym konfliktem między Indiami a Pakistanem. Dodatkowo rząd, próbują odkryć tajemnice życia wiecznego, doprowadza świat do krańcowego wymarcia.

Autor opowiada o upadku cywilizacji nie tylko na poziomie globalnym, lecz przede wszystkim indywidualnym, osobistym. Książka to zdecydowany „must have” dla miłośników postapokaliptycznych thrillerów.

Richard Matheson, „Jestem legendą”



„Jestem legendą” to historia Roberta Neville’a człowiek próbującego przetrwać atak wampirów wywołany infekcją bakteryjną. Żądne krwi bestie zachowują się jak zmutowane zombie na postapokaliptycznym pustkowiu. Główny bohater dni spędza na przetrwaniu, a noce na próbach zagłuszenia krzyków nieumarłych. W pewnym momencie zapragnie on odkryć naukową przyczynę choroby i znaleźć lekarstwo, zanim on sam zostanie nią dotknięty. Narracja nabiera intensywnego emocjonalnego ciężaru, kiedy Neville spotyka wychudzonego psa, od tego momentu kibicujemy nie tylko jemu, lecz również dzielnemu czworonogowi.

„Jestem legendą” może wydawać prostą historią, szczególnie w porównaniu z zawiłą fabułą innych tego typu powieści. Ale proza Mathesona jest napięta, pełna bezpośredniości i obrazowości. To bardzo krótka książka, ale dobrze zagłębia się w moralność, mitologię, naukę, zdrowie psychiczne, mechanizmy radzenia sobie w rzeczywistości, w której najważniejszy jest nasz instynkt przetrwania.

Robert McCammon „Łabędzi śpiew”



Opowieść rozpoczyna się wymianą nuklearną między państwami a Związkiem Radzieckim, która zamienia świat w toksyczne pustkowie. Ci, którzy przeżyli, cierpią z powodu chorób, kurczących się zapasów żywności i niekończącej się zimy. Każdy walczy. Absolutnie fantastyczny Robert McCammon stawia swoich bohaterów na pierwszym miejscu. Śledzi indywidualne podróże dobrych i złych postaci, łącząc je w kulminacyjnych momentach. To właśnie oczami jesteśmy świadkami brutalnych następstw nuklearnej apokalipsy.

W tej opowieści o walce dobra ze złem autor bada znaczenie człowieka, który pozwolił, by prawdziwa bestia przejęła nad światem kontrolę. Ale co ważniejsze, pochyla się również nad znaczeniem wartości, takich jak pomoc i oddanie w obliczu rozpaczy i zniszczenia. Pokazuje, jak niepozorni ludzie, w obliczy ekstremalnych sytuacji zmieniają się w bohaterów gotowych do największego poświęcenia. Nędza radioaktywnych mutacji czy masowa śmierć to ponure tło, które jeszcze bardziej uwydatnia odwagę i bohaterstwo ocalałych.

Polecam wam również zerknąć do zeszłorocznych poleceń w postapokaplitycznych klimatach.

Jakie tytuły dopisalibyście do tej listy?

