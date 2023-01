Gorące premiery stycznia. Te książki trzeba sprawdzić

Jakie książki warto przeczytać w styczniu 2023? Beata wybrała najciekawsze premiery!

Bardzo lubię początek nowego roku, kiedy mogę przeglądnąć najważniejsze zapowiedzi książkowe, które będą wołać o naszą uwagę z księgarnianych półek w 2023 roku! Przychodzę do was z zapowiedziami na styczeń, które szczególnie rzuciły mi się w oczy i zdecydowanie chcę po nie sięgnąć. Opisy pochodzą ze stron wydawców, a moją opinię poznacie, kiedy zapoznam się z nimi po premierze. Oto 5 książek, na które z niecierpliwieniem czekam!

Krystian Janik „Nic się nie dzieje”

premiera 30.01



Ta historia miała się więcej nie powtórzyć. Jednak życie w wiecznie uśpionych miasteczkach jest jak mecze reprezentacji narodowej na kolejnych mundialach: wielkie nadzieje kończą się szybkim powrotem do domu. Mieszkańcom Odchylic najlepiej udają się właśnie powroty. Wracają do tamtych dni, do wiecznie pijanych mężów i dziewczyn, z którymi im nie wyszło. Do tych samych miejsc, aby popełniać te same błędy.

Jak zmienić świat, w którym nic się nie dzieje? W takim świecie gwałtowne przebudzenia przychodzą w najmniej spodziewanym momencie, a dla mieszkańców tego miasteczka mogą oznaczać ostatni cień nadziei. Albo nagłą śmierć.

Olga Tokarczuk, Joanna Concejo „Pan Wyrazisty”

premiera 25.01



Twarz Pana Wyrazistego natychmiast zapada w pamięć. Jest rozpoznawany błyskawicznie – wystarczy, że pojawi się na ulicy i wszyscy z daleka się do niego uśmiechają. "Pan Wyrazisty" bardzo podoba się sam sobie. Pewnego dnia staje jednak przed lustrem i z przerażeniem zauważa, że jego rysy się zatarły, a twarz stała się rozmytą plamą. Z każdym kolejnym zdjęciem blednie wyrazistość Pana Wyrazistego.

Czy Pan Wyrazisty odzyska swój utracony skarb – nieskazitelnie piękną twarz? Czy ci, których spotka w mrocznych zakamarkach dzielnicy na przedmieściu pomogą mu znaleźć rozwiązanie? Czy świat będzie na powrót go podziwiał, a on sam będzie znowu dla siebie jedyny i wyjątkowy?

W swojej nowej opowieści Olga Tokarczuk i Joanna Concejo (znane jako współautorki "Zgubionej duszy", wyd. Format 2017) zabierają nas w fikcyjny świat, do złudzenia przypominający czasy, w których przypadło nam żyć – z rozbuchanym "ja", natręctwem autoprezentacji, kultem młodości, imperatywem szczęścia i obsesją lansu. Czy wyjdziemy z tego świata cało?

Tomasz Patora, „Łowcy skór. Tajemnice zbrodni w łódzkim pogotowiu”

premiera 25.01



Zaczęło się od anonimu. Kartka A4. "Zestawienie zakładów pogrzebowych, które za łapówki przejęły prosektoria w łódzkich szpitalach". Tomasz Patora wraz z dwoma innymi dziennikarzami rozpoczął śledztwo, które wkrótce ujawniło jedną z największych afer w historii III RP. Handel informacjami o zgonach, opóźnianie wyjazdów karetek pogotowia, chaos w dystrybucji niebezpiecznych leków i wreszcie – coraz więcej przypadków zaskakujących śmierci. Kilka miesięcy po tym, jak dostarczono anonim do redakcji, sprawą "łowców skór" żył cały kraj, a organy ścigania wszczęły dochodzenie.

Dziś, po ponad dwudziestu latach, Patora wraca do sprawy. Przedstawia nieznane dotychczas dokumenty i relacje świadków. Szczegółowo analizuje materiały i krok po kroku ujawnia sieć wzajemnych powiązań, by odpowiedzieć na pytanie kluczowe: jak doszło do tego, że śmierć stała się cenniejsza od życia?

Zofia Kozimor „Taniec życia i pieśń śmierci. Historia Apaczów Cochise'a i Geronima”

premiera 25.01



Nigdy już nie będą wolni. Nigdy już nie odzyskają odebranej im ziemi. Walecznych Apaczów spowijają mity i legendy. Podziwiamy ich męstwo, fascynuje nas ich więź z naturą. Biały człowiek zniszczył ich kulturę, zagrabił ich ziemię, odebrał im dzieci i zmusił do porzucenia wiary przodków. Żyją w rezerwatach, setki razy okłamywani i marginalizowani.

Apacze nie zniknęli. Usiądźmy z nimi w kręgu przy ognisku, posłuchajmy ich pieśni. Usłyszmy o ich historii i kulturze, o ich zwyczajach i tradycjach, o ich dolach i niedolach. O historii świata, który pogardliwie został nazwany "nowym" ale dla nich od zawsze był domem. To wielki zaszczyt.

Poznaj bolesną prawdę o zapomnianych ludziach.

Jacek Getner, „Dziesięciu Mulatków”

premiera 23.01



Przypadek chodzi po ludziach, czyli kolejna komedia kryminalna z genialnym detektywem Jackiem Przypadkiem w roli głównej!

Tym razem detektyw Przypadek rozwiązuje sprawy, w które zamieszani są autorzy kryminałów. Próbuje uwolnić Jana Kowalskiego, młodego pisarza o afrykańskich korzeniach, od zarzutu zabójstwa znanej kolekcjonerki sztuki nowoczesnej. W drugim śledztwie szuka zaginionego pomysłu uznanego autora, który przeżywa twórczy kryzys i któremu na dodatek na głowę spada problem w postaci wścibskiej sąsiadki. Rozwiązuje również zagadkę dotyczącą autorstwa pewnego bestselleru, do którego napisania przyznają się jednocześnie Cesarzowa, Caryca i Sułtan polskiego kryminału.

Tym, co powoduje, że Jacek wikła się w kolejne sprawy, jest chęć wydania i uczynienia bestsellerem komedii kryminalnej autorstwa jego matki. Robi to, łącząc przenikliwość Sherlocka Holmesa z łobuzerskim wdziękiem porucznika Borewicza i irytującym charakterem doktora House’a.

Tak prezentują się wyczekiwane przeze mnie tytuły! Jestem ciekawa, czym wy kierujecie się wybierając książki. Sięgacie po tytuły, które ktoś wam polecił? Są tu osoby, które, tak jak ja, czekają na jakieś tytuły z wyprzedzeniem?

Jestem nałogową czytelniczką wszystkiego, co wpadnie mi w ręce, dlatego zainwestuję w urządzenie zatrzymujące czas. Zajmuję się promocją i upowszechnianiem literatury pod marką "opowiemci", zrzeszającą wokół siebie miłośników książek. Jako twórczyni plebiscytu "opowiemci", honoruję twórców oraz kibicuję osobom i organizacjom, które dzielą się swoją literacką pasją w sieci. Współorganizatorka wydarzenia kulturalnego w Katowicach Blog Book Meeting i współautorka e-booka "#instabezściemy

