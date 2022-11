Szukasz prezentu na Mikołaja? Idealne książki dla dziecka

Szukacie idealnego prezentu dla dziecka? W takim razie sprawdźcie nasze propozycje. To doskonałe tytuły nie tylko na Święta.

Czytanie to jedno z najlepszych świątecznych zajęć dla całej rodziny! Książki doskonale nadają się na prezent, z którego 6 grudnia ucieszy się każde dziecko. Szukając najlepszych tytułów dla dzieci wzięłam pod uwagę wiek młodego czytelnika, różnorodność tematów oraz wartość rozrywkową powieści. Każda z tych książek niesie dobre przesłanie o przyjaźni, wzajemnej pomocy i oczekiwaniu na to, co niespodziewane. Nalej do kubka gorącego kakao, otwórz przeglądarkę i wybierz dla dzieci wokół ciebie opowieści, które zostaną z nimi na długi czas!

Tytuły najlepsze dla dzieci do 5 lat:

Olivier Tallec „To jest moje drzewo”



„To jest moje drzewo” opowiada historię niesfornej wiewiórki, która upodobała sobie jedno wyjątkowe dla niej drzewo w lesie. Nie chce dzielić się szyszkami z tego drzewa, nie pozwala innym zwierzętom odpoczywać w jego cieniu. Jej myśli zaczęły więc krążyć wokół tego, w jaki sposób mogłaby ochronić swoją „własność” przed innymi mieszkańcami lasu, a wnioski, do jakich dotarła będą zaskakujące dla młodego czytelnika…

„To jest moje drzewo” doskonale oddaje uczucie zaborczości i zazdrości o naszą własność oraz konsekwencji takiego myślenia. W niewielkiej ilości tekstu zawarta jest niezwykła mądrość i lekcja dla wszystkich nas. Trudność dzielenia się tym, co należy do nas dotyczy każdego z nas, nie tylko dzieci. Olivier Tallec za pomocą pięknych ilustracji i grafik pokazuje w jaki sposób nasze myślenie może doprowadzić do nadużyć spowodowanych przez irytującą i absurdalną manię obsesyjnego posiadania. Bardzo polecam!

Sprawdź książkę w serwisie Ceneo

Cale Atkinson „W stronę morza”



Mały Tim w drodze do domu po szkole poznaje wyrzuconego na plaży wieloryba, Sama. Chłopiec czuje więź z nowo poznanym kolegą, ponieważ tak samo, jak on, często czuje się samotny i niedostrzeżony. Chłopczyk robi wszystko, by pomóc wielorybowi w powrocie do morza, dostając przy tym niesamowitą lekcję przyjaźni.

Uwielbiam takie wzruszające opowieści o przyjaźni i wspieraniu się w swoich obawach i niepewnościach. Tim swoimi słowami doskonale oddaje strach dziecka przez byciem niewidzialnym, a wydostanie wieloryba Sam staje się dla niego motywacją, by nie koncentrować się na negatywnych emocjach, ale pracować nad nimi. To, co jest niezwykłe w tej historii, to wielokrotnie powtarzane zdanie „Widzę Cię”. Przyjmuje ono tyle wymiarów, że zapada w pamięci i wykonuje swoją pracę – na końcu historii czujemy się zauważeni i docenieni. Bardzo polecam „W stronę morza”. To przepięknie wydana opowieść o przyjaźni i wsparciu, która zachwyci i małych i tych dużych.

Sprawdź książkę w serwisie Ceneo

Lily Murray „Kot Moneta”



Chica, to biały, porcelanowy kot, który towarzyszy Claude’owi Monetowi, francuskiemu malarzowi, podczas jego życia i twórczości. Pewnego dnia zostaje ożywiona za pomocą pędzla i rozpoczyna harce nie tylko po jego pracowni, ale także wskakuje wprost do jego impresjonistycznych obrazów. Artysta podąża za kotką pokazując jej swoje ulubione miejsca, takie jak na dworzec kolejowy Saint-Lazare, Plażę w Trouville czy rodzinny dom.

„Kot Moneta” to absolutnie fantastyczny przewodnik po dziełach ambasadora impresjonizmu przedstawiony w sposób dostępny i przyjazny dla najmłodszych uczestników, a historia kryjąca się za białą, porcelanową kotką, umieszczona na końcu książki jest po prostu wzruszająca. Ta książka jest po prostu piękna, edukacyjna, czasami nawet zabawna, szczególnie kiedy karykaturalnie artysta wskakuje i zeskakuje ze swoich obrazów. Mamy tutaj reprodukcje najpopularniejszych obrazów Moneta i ciekawską kotkę, która nie potrafi usiedzieć na miejscu.

Sprawdź książkę w serwisie Ceneo

Jimmy Fallon „5 nocy do Gwiazdki”



Tylko 5 nocy dzieli małego urwisa od upragnionych prezentów. Każdej nocy będzie on dzielnie oczekiwać tego jednego, magicznego dnia w roku, w którym spełniają się wszystkie dziecięce marzenia. To niesamowite, jak Jimmy Fallon poprzez doskonałe tłumaczenie Michała Rusinka oddał wszystkie dziecięce emocje związane z oczekiwaniem na Gwiazdkę. Obserwując Święta oczami małego chłopca (swoją drogą ta książka posiada cudowne ilustracje!), chcemy dołączyć do niego w oczekiwaniu na tę wielką radość.

„5 Nocy do Gwiazdki” wspaniale nadaje się do świątecznego odliczania wraz z dzieckiem. Historia ta jest ciepła, przytulna, doskonale nadaje się do czytania przed snem. Jest ekscytującą i niewinna, dokładnie tak, jak pragnienia małych dzieci, które każdego wieczoru zasypiają odliczając noce do przybycia Mikołaja ze swoimi reniferami. Z każdą przeczytaną stroną serce wypełnia zachwyt i ogromne oczekiwanie, by razem z małym bohaterem ubranym w świąteczną piżamę doczekać się wtulenia w choinkę. Nie czekajcie na ostatni moment i biegnijcie do księgarń!

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne, Unsplash, mat. promocyjne

Źródło tekstu: własne