Wielkie nazwiska i ciekawe historie. Te książki warto przeczytać

W tym tygodniu polecamy książki z ciekawymi historiami w tle. Po ich przeczytaniu znajome nazwiska już nigdy nie będą brzmiały tak samo.

Co mogło wydarzyć się na Dzikim Zachodzie po pojawieniu się tam Henryka Sienkiewicza i Heleny Modrzejewskiej? Jaka historia kryje się za księdzem Janem Kaczkowskim i Janem Borysewiczem? Jakób Szela był niepotrzebnie gloryfikowany, czy może niesłusznie zapomniany? Dzisiaj przychodzę do was z ciekawymi historiami kryjącymi się za dobrze znanymi nam postaciami. Mam nadzieję, że te tytuły zagoszczą na waszych półkach, każdy z nich jest zdecydowanie wart przeczytania.

Maciej Kraszewski „Johnny. Powieść o księdzu Janie Kaczkowskim”



Patryk Galewski od najmłodszych lat balansuje na granicy prawa. Czasem szczęście mu dopisuje, zazwyczaj jednak wymiar sprawiedliwości boleśnie wskazuje mu, gdzie jego miejsce. Do czasu aż w ramach odbycia kolejnej kary zmuszony jest pracować puckim hospicjum, gdzie spotyka Johnny’ego – księdza Jana Kaczkowskiego. Maciej Kraszewski zdecydował się opisać ich spotkanie i to, w jaki sposób osoby z przeciwległych biegunów zaczynają sobie ufać i pomagać.

„Johnny. Powieść o księdzu Janie Kaczkowskim” porusza pod wieloma względami. Przede wszystkim brutalnie pokazuje, że wybitne jednostki kierujące się prawdziwą wiarą i miłością do drugiego człowieka, zawsze będą w pierwszej kolejności deptane przez systemy religijne, a wynoszone na piedestał dopiero po śmierci, kiedy nie będzie już można wyprzeć się ich spuścizny i dziedzictwa.

W tej historii o poświęceniu, drodze do pięknego powołania nawet najbardziej antyklerykalny czytelnik znajdzie coś dla siebie. Ponieważ jedyna bramka, do której grają bohaterowie, to ta z napisem „odwaga, męstwo i braterstwo”. Bez względu na środowisko, z którego się wywodzą, ludzie wielkiego ducha będą walczyć z okolicznościami i osobami, dla których człowiek ma najmniejszą wartość w obliczu wpływu czy władzy. Zawsze jest więc wysoka cena do zapłacenia, a dzień, w którym zabraknie ludzi do jej poniesienia, stanie się upadkiem ludzkości. Brawa więc dla bohaterów, bez względu na ich pochodzenie czy wyznanie.

Jakub Nowak „To przez ten wiatr”



Jestem wielką fanką beletrystyki spekulacyjnej, w której autor sięga po wydarzenia historyczne i nadaje im nowego życia. Z lekcji polskiego wiemy, że wieczorne spotkania w salonie Heleny Modrzejewskiej znane były wśród całej warszawskiej bohemy literackiej. Kto uważał na lekcjach, ten wie, że jedno z takich spotkań zaowocowało pomysłem założenia polskiej kolonii w Ameryce. Jakub Nowak z pewnością na tych wieczorkach bywał i przysłuchiwał się literatom w ich planach zakupu farmy, ponieważ zabiera czytelników do założonego przez niemieckich imigrantów Anaheim, miasta w stanie Kalifornia.

Jak dokładne są wydarzenia w tej historii? Zbyt prawdopodobne, by nie mogły wydarzyć się naprawdę! Cała narracja poprowadzona jest równo, bohaterowie są z krwi i kości (a nawet z mleka i brandy). Piachu, mustangów, złodziei ograbiających winnice nie zabraknie, a co za tym idzie, strzelb i rewolwerów też nie. „Listy z podróży do Ameryki” Henryka Sienkiewicza już nigdy po tej lekturze nie będą takie same!

Prokop Marcin „Jan Borysewicz. Mniej obcy”



Mniej obcy to pierwsza autoryzowana biografia Jana Borysewicza. Marcin Prokop w szczerej rozmowie z Artystą dotyka spraw, o których opinia publiczna i fani wcześniej nie mieli szansy usłyszeć. Jak sam mówi, warunkiem powstania tej książki była obietnica 100% otwartości ze strony polskiego wokalisty, autora tekstów i kompozytora. W książce znajdzie się mnóstwo do tej pory niepublikowanych materiałów fotograficznych, które wraz z poruszającym tekstem tworzą dogłębny obraz życia najsłynniejszego polskiego gitarzysty ostatniego półwiecza. „Mniej obcy” to opowieść o życiu Jana Borysewicza, zmianie priorytetów, wzlotach i upadkach (opis ze strony wydawcy).

Radek Rak, „Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli”



Jakób Szela. Postać nie do końca jasna, pełna sprzeczności, o czym do dziś dywagują historycy i wszyscy zainteresowani wydarzeniami, które rozpoczęły się w nocy z 18 na 19 lutego 1846 roku. Sprawca ruchu antydworskiego? Zbrodniarz skonfliktowany z rodziną Boguszów? Niepotrzebnie gloryfikowany, czy może niesłusznie zapomniany?

Uważam, że bardzo dobrą decyzją było przedstawienie tej postaci przez autora, jak i całego konfliktu między chłopami a szlachtą, w formie baśni okraszonej galicyjskim folklorem i mitologią. W ten sposób Radek Rak wciąż pozostawia czytelnikowi decyzję, jaki obraz Jakóba Szeli chce mieć wymalowany. Jednocześnie czytelnik, który szuka inicjacji w świat mitologii Galicji, sięgając po „Baśń o wężowym sercu” nie będzie zawiedziony.

Baśń o wężowym sercu polecam szczególnie miłośnikom wierzeń słowiańskich, zainteresowanym czymś więcej niż tylko popkulturowymi lakonicznymi odniesieniami do strzyg czy rusałek. Otrzymujemy porządną dawkę galicyjskiego folkloru. Nie można odmówić autorowi znajomości semiotyki, językoznawstwa, czy etnologii, co powoduje, że cała opowieść jest wewnętrznie spójna i nie odstrasza infantylnością. Dodatkowo czytając o relacjach pomiędzy chłopami a szlachtą, mamy pełniejszy obraz sytuacji społecznej Zachodniej Galicji.

A co wy czytacie w ten weekend? Polecicie mi coś z biografii i ciekawych historii kryjących się za znanymi nazwiskami?

