Książki z trudnym i bolesnym tłem

Nie każda książka to lektura łatwa, lekka i przyjemna, tak samo jak nie wszystkie dni są pogodne i pełne słońca. Tym razem polecamy tytuły nieco trudniejsze, dotyczące ciężkich, bolesnych tematów.

Są takie dni kiedy chcemy sięgnąć po książki, które dostarczają nam sporej dawki rozrywki, pozytywnych emocji i pełnego nadziei spojrzenia na świat. Czasami przychodzą momenty, w których chcemy doświadczyć surowych emocji związanych z historiami oddającymi głos wszystkim tym, którym ból odbiera siłę, by oddychać. Takie powieści uwrażliwiają nas na potrzeby drugiego człowieka, uczą pokory i pokazują, że ogromne dramaty często rozgrywają się za zasłoną, której nie widać. Wciąż jednak są, bezgłośnie wołając o pomoc. Książki dla młodych dorosłych o depresji są tak różne, jak osoby, które jej doświadczają. Dzisiaj przychodzę do was z tytułami, które poruszają najgłębsze emocje.

Pamiętaj proszę, że jeżeli znajdujesz się w miejscu niewyobrażalnego bólu i samotności, zmagasz się z myślami samobójczymi, są ludzie, którzy chcą cię wysłuchać i skierować ku odpowiedniej pomocy: Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Kathleen Glasgow „How to make friends with the dark”, „You’d be home now”



„How to make friends with the dark”: Po otrzymaniu tragicznej wiadomości świat nastoletniej Tiger rozsypuje się niczym domek z kart. Zmuszona jest stawić czoła wyniszczającemu poczuciu winy, doświadczyć ostracyzmu i brutalnych zasad związanych amerykańskim systemem opieki społecznej. Pisana obrazowym, często metaforycznym, głęboko emocjonalnym językiem, jak pajęcza sieć powieść ta oplata czytelnika, który szybko współodczuje pustkę, stratę i ból. „How to make friends with the dark” to dramatyczna narracja o odporności ludzkiego ducha, ranach psychicznych i nadziei, która rodzi się w ogniu doświadczeń.

Najnowsza powieść autorki „You’d be home now”, której premiera odbyła się pod koniec lutego ukazuje życie w małym miasteczku nacechowane ukrytymi uzależnieniami, dramatami rodzinnymi napisana tak przekonywująco, że aż rozrywa serce. Emmy pochodzi z zamożnej, pozornie idealnej rodziny, nic jednak nie jest takie, jak się wydaje, gdy w grę wchodzą uzależnienia.

Powieści Kathleen Glasgow pełne są wstrząsającej rozpaczy, ale jednocześnie, co warto podkreślić, nie odbierają czytelnikowi nadziei. Bo choć nie próbuje się w nich udawać, że cierpienie i smutek są łatwe do zniesienia, pokazują, że wielu z nas przechodzi przez podobne doświadczenia i nie musimy się czuć w nich boleśnie sami. Właśnie z uwagi na to przesłanie warto mieć oba tytuły na swojej półce. To była emocjonalna podróż, ale warta każdej jej chwili.

Agnieszka Kulbat „Bujda”



Kalina jest zaledwie nastolatką, kiedy tragiczna śmierć jej siostry zabija w niej ostatnie pokłady radości. Wychowując się rozczarowaną życiem matką i wiecznie pijanym, przemocowym ojcem nawet nie drgnie, kiedy siedząc o 5 rano na ławce, zobaczy spadającego z dachu piętnastopiętrowego wieżowca mężczyznę. Nie poruszy się, widząc jego ciało przed betonowym wejściem do swojej klatki, zareaguje jednak, kiedy z budynku wybiegnie wysoki nastolatek. Zderzenie z młodym chłopakiem rozpocznie ciąg dramatycznych wydarzeń, które na zawsze zmienią nie tylko jej życie, ale również nowo poznanego Dawida…

„Bujda” to opowieść, w której główną osią akcji staje się poszukiwanie prawdy, która może okazać się uwalniająca lub wręcz przeciwnie, wywołać jeszcze więcej bólu i cierpienia. Te poszukiwania są nieudolne, prowadzone przez nastolatków, którzy na tym etapie życia powinni być chronieni przed tak dramatycznymi decyzjami dorosłych. I właśnie ta nieudolność, stanowi najmocniejszy punkt całej książki. Jest ona autentyczna, bolesna i surowa. Nie mamy tutaj wyspecjalizowanego duetu Sherlocka Holmesa i doktora Watsona. Mamy dwoje młodych ludzi, których zawiedli wszyscy, a w szczególności rodzice. Pozostawieni sami ze swoim bólem radzą sobie z nim tak, jak potrafią, czasami błądząc i chodząc w kółko. Prowadzeni jednak nadzieją, że istnieje prawda, która może zwrócić im wolność, idą wciąż naprzód.

Zarówno Kalina, jak i Dawid, próbują walczyć z wewnętrznymi demonami, a w całej historii pewne znaki ostrzegawcze są jak okruszki chleba spadające na strony, boleśnie sugerujące, co ma nadejść. W całej narracji Agnieszka Kulbat nie pozwala czytelnikowi na zbyt długie postoje, ponieważ akcja biegnie szybciej niż wskazówki zegara. Jedne wydarzenia są zastępowane przez kolejne, czasami czytelnik może nie dowierzać, że wszystko to dzieje się w tak krótkim czasie. Jeżeli tak wyglądają pierwsze historie spod pióra autorki, nie mogę się doczekać, co będzie, gdy nabierze ona większej pewności siebie i wypracuje swój unikatowy styl. Ogromnie kibicuję Agnieszce w tej drodze i będę wyczekiwać kolejnych opowieści!

Jennifer Niven „Wszystkie jasne miejsca”



Violet Markey właśnie straciła siostrę w wypadku samochodowym. Ona przeżyła, ale Eleonora nie. Theodore Finch cierpi na depresję i ma trudne życie rodzinne. Pewnego dnia Violet postanawia stanąć na krawędzi szkolnej dzwonnicy. Trzęsąc się z bólu po śmierci swojej siostry zastanawia się, czy powinna skoczyć. Okazuje się jednak, że nie tylko ona miała takie myśli. To z pewnością dziwne pierwsze spotkanie, ale w pewnym sensie Finch i Violet ratują sobie nawzajem życie. Tu zaczyna się ich historia.

„Wszystkie jasne miejsca” to poruszająca serce historia miłosna skupiona wokół dwóch licealistów, którzy spotykają się na skraju dachu swojej szkoły. Oboje muszą wspólnie zrealizować projekt na lekcję geografii. Chociaż Violet początkowo nie podoba się pomysł pracy z Finchem, wkrótce się do niego przywiązuje. Z biegiem czasu dowiadują się o sobie coraz więcej, otwarcie opowiadają o swoich zmaganiach z chorobą psychiczną, śmiercią i samobójstwem. W miarę rozwoju ich związku Violet znajduje coraz więcej powodów do życia, podczas gdy Finch zostaje wciągnięty w głębszą, mroczniejszą spiralę depresji i wewnętrznych lęków.

Większość powieści to zabawna, urocza i pełna przygód historia miłosna przeplatana jednak momentami poważnego dramatu. Jennifer Niven naprawdę dobrze uchwyciła trudny temat depresji, która potrafi przybrać najróżniejsze twarze. Powieść rzuca światło na bardzo poważne problemy, takie jak samobójstwo, żal i choroby psychiczne.

Jestem ciekawa, w jakich książkach wy szukacie ukojenia lub bohaterów, z którymi możecie się utożsamić. Dajcie znać!

