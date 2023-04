Sagi historyczne, które kradną serca czytelników

Jeśli poruszające historie z wielką historią w tle brzmi jak coś, co Was zainteresuje, koniecznie musicie sprawdzić kolejną porcję naszych polecanych książek.

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego sagi historyczne zdobywają serca czytelników na całym świecie? Co takiego skrywają te powieści, że nie możemy się od nich oderwać? To gatunek, w którym fikcja miesza się z rzeczywistością, a to daje nam możliwość przeniesienia się w czasie, odkrywania odległych epok i zanurzenia się w życie bohaterów z różnych zakątków świata. Przekonajmy się, jak sagi historyczne wpływają na naszą wyobraźnię, pozwalają lepiej zrozumieć przeszłość i przede wszystkim - dają niesamowitą frajdę z czytania!

Zbigniew Zborowski, cykl „Spotkajmy się, zanim przyjdzie zima”



Zbigniew Zborowski to nie tylko utalentowany dziennikarz, ale również pisarz, którego twórczość fascynuje czytelników. Jego życiorys wydaje się równie interesujący jak jego powieści. Zanim zdecydował się na karierę pisarską, zdążył poznać smak przygody, pracując w najróżniejszych miejscach na świecie – od leśnika w Bieszczadach po wolontariusza w Meksyku. Doświadczenia, jakie zdobył podczas swoich podróży, z pewnością zainspirowały wiele z jego powieści.

Autor zaprasza nas do zgłębienia fascynującego świata sagi rodzinnej, w której zostajemy zabrani w podróż przez pokolenia, obserwując losy bohaterów splatające się z kluczowymi wydarzeniami historycznymi. Cykl rozpoczyna się w czasach Powstania Styczniowego, gdzie miłość pomiędzy Janem Młynarskim i Oleńką Zaporewicz zostaje poddana wielkiej próbie. Podczas bitwy pod Żyrzynem Jan zdobywa złotą monetę, którą dzieli na dwie połówki – jedną dla siebie, a drugą dla Oleńki. Tak zaczyna się podróż tych kawałków złota przez kolejne pokolenia, które śledzą przemiany społeczno-polityczne w Polsce i na świecie, aż po II wojnę światową.

Zbigniew Zborowski zręcznie łączy elementy romansu, sensacji i historii, tworząc powieści, które trzymają czytelników w napięciu. Poprzez losy rodzin Zaporewiczów i Młynarskich, autor przybliża nam burzliwe dzieje Polski i świata, podkreślając, jak historia wpływa na życie zwykłych ludzi.

Stanisław Krzemiński, cykl „Od Wschodu do Zachodu”



Cykl Stanisława Krzemińskiego "Od Wschodu do Zachodu" rozpoczyna się od powieści "Ucieczka", w której czytelnik zagłębia się w porywającą historię siedmiu pokoleń rodziny, w której to kobiety odgrywają kluczowe role. Opowieść zaczyna się w 1857 roku, kiedy młoda Emilia Rossnowska kończy swoją edukację i na balu debiutantek zwraca uwagę carskiego oficera. Aby uchronić córkę przed uwiedzeniem, troskliwy ojciec postanawia wysłać ją do Paryża na dalszą naukę.

W towarzystwie niezależnej aktorki Luizy Boretti, Emilia podróżuje przez różne miasta, zderzając się z historią, polityką i odkrywając swoją kobiecą siłę. Krzemiński przedstawia kobiety jako istotne postacie w historii Polski, walczące o swoje prawa i miejsce w społeczeństwie.

"Ucieczka" to nie tylko opowieść o życiu młodej dziewczyny na przełomie epok, ale również barwna, historyczna panorama, która z niezwykłą precyzją przedstawia europejskie realia XIX wieku. Autor przenosi czytelnika w świat pełen intryg, romantycznych perypetii i politycznych zmagań, przedstawiając jak życie codzienne, tak i wydarzenia związane z Polską oraz innymi krajami europejskimi. Niezależnie od indywidualnych upodobań czytelnika, saga dostarcza emocjonujących wrażeń i angażuje zarówno przez fascynującą fabułę, jak i przez przedstawienie życia w XIX wieku.

Edyta Świętek, „Saga Krynicka”



Kraków, 1894. Matylda Adamczyk ma wszystko, o czym mogłaby tylko zamarzyć: kochającego męża, który jest jej największym przyjacielem i podporą, Seweryna, pogodę ducha i ogromne pragnienie, by zostać matką. Okaże się jednak, że marzenie to nie będzie tak łatwe do zrealizowania, jak to się na początku wydawało. By poprawić komfort psychiczny kobiety, ukoić nerwy i ustabilizować zdrowie lekarz zaleca wypoczynek w uzdrowisku. Kobieta nie wiem, że to właśnie urokliwa, pełna niezwykłych zaułków Krynica Górska stanie się powiernikiem jej najskrytszych pragnień.

Aurelia Drzewicka w wieku dwudziestu czterech lat nagle zostaje wdową. Jej świat się zawala, a ona sama próbuje znaleźć sobie miejsce w świecie, który był dla niej obcy jeszcze, kiedy była mężatką. Nie ekscytowało ją nigdy dźganie igłą w kanwę czy szydełkowanie tak, jak to robiły inne damy z jej otoczenia. „Była kimś znajdującym się pomiędzy dwoma światami: blichtrem salonów i chatą łemkowskiego pszczelarza”.

Losy kobiet krzyżują się w urokliwych alejkach krynickiego uzdrowiska, z każdym tygodniem zaprzyjaźniając się coraz bardziej. Relacja między Matyldą i Aurelią stanowi jeden z jaśniejszych punktów tej historii, pokazująca, że przyjaźń jest formą miłości równie ważną, co ta romantyczna. Może nas nasycić dobrem i trwać równie długo. W miarę jak więź między kobietami rośnie, na jaw wychodzą pewne tajemnice, które zmieniają bieg całej historii. Autorka w przemyślany sposób zostawia czytelnikowi wskazówki, w jakim kierunku zmierzać będzie cała opowieść. Delikatnie prowadzi narrację do przodu, do samego końca pozwalając nam jednak co jakiś czas zatrzymać się i pozachwycać życiem mieszkańców Krynicy na przełomie XIX i XX wieku.

