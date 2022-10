Strach się nie bać! Najlepsze gry na telefon na Halloween 2022

Wybieramy najlepsze horrory na Halloween 2022.Tu znajdziesz straszne gry, w które zagrasz wszędzie, jeśli tylko masz ze sobą telefon.

Na tej liście znajdziesz 7 strasznych gier, przy czym każda z nich jest straszna w inny sposób. Wybrałam różne gatunki i różne klimaty, by pokazać, że Horror ma więcej niż jedno oblicze. Potwory są zresztą przereklamowane – znacznie bardziej przerażające są sytuacje bez wyjścia. Oczywiście polecam grać w słuchawkach, by nie przeszkadzać innym i lepiej wczuć się w klimat grozy.

Eyes

Cena: 0 zł, opcjonalne zakupy. Pobierz z Google Play i App Store

Eyes to gra z perspektywy pierwszej osoby, w której musisz ukrywać się przed duchem. Skąd będziesz wiedzieć, gdzie jest duch? Pomogą w tym znaki oka – używając magicznego znaku, możesz przez chwilę patrzeć oczami zjawy. Te kilka sekund musi Ci wystarczyć, by zorientować się, gdzie jest przeciwnik i dokąd zmierza.

Żeby nie było za łatwo, run masz niewiele. Jesteś w tej paskudnej sytuacji, bo zamierzasz okraść willę bogacza. W międzyczasie poznasz budzące grozę wnętrze i nieprzyjemną historię, która miała tu miejsce. Warto grać w słuchawkach, bo gra ma niezłe udźwiękowienie i w ten sposób można się lepiej wciągnąć w klimat.

Eyes używa klasycznych zabiegów, by straszyć gracza, trzyma w niepewności i daje niewiele informacji. Polecam ją, gdyż podoba mi się pomysł z patrzeniem przez oczy ducha. Dzięki temu zmusza gracza do eksplorowania willi i przewidywania ruchów przeciwnika. Warto dodać, że gra powstała w Polsce i wciąż jest rozwijana – twórcy zapowiadają między innymi nowe duchy nawiedzające willę.

Rusty Lake Paradise

Cena: 15,99 zł. Pobierz z Google Play i App Store

Rusty Lake Paradise to gra przygodowa, w której musisz znaleźć wskazówki, rozwiązać łamigłówki i dopasować narzędzia do zastosowań. Jest straszna, ale nie dlatego, że na bohatera znienacka wyskakują potwory. Tu sprawę załatwia atmosfera żałoby, tajemnicy i wszechogarniającego smutku. Twoja matka nie żyje. Wracasz więc do domu rodzinnego na ponurej wyspie na środku tytułowego jeziora.

Nie wiadomo, co się stało, ale po śmierci Twojej matki na wyspę spadły plagi. Musisz rozwikłać tę zagadkę i odnaleźć wspomnienia matki. W międzyczasie zobaczysz rzeczy, których lepiej byłoby nie widzieć. Pijawki w nosie to najmniejszy problem.

Gdy już poradzisz sobie z Rusty Lake Paradise i przypadnie Ci do gustu ten klimat, mam dobrą wiadomość: tego jest więcej! To trzecia część trylogii. Nie ma potrzeby, by przechodzić je po kolei, a każda część jest równie mroczna i oniryczna. Po nich polecam sięgnąć po serię Cube Escape tego samego studia, czyli Rusty Lake. Każda część jest utrzymana w charakterystycznym klimacie, pełna groteski, która na pewno przyciągnie fanów filmów Lyncha. Gra ma polskie napisy, przy czym nie ma tu wielu słów.

Ancient Terror

Cena: 0 zł, opcjonalne zakupy w aplikacji. Pobierz z Google Play

Ancient Terror to gra osadzona w ikonicznym świecie, wyśnionym przez H.P. Lovecrafta, którego nie może zabraknąć w przeglądzie horrorów. To cyfrowa wersja kooperacyjnej gry planszowej, bazująca na „Eldritch Horror”. Podobnie jak w oryginale, musisz uratować świat przed budzącym się złem, rozwiązać przedziwne tajemnice, pokonać niewyobrażalne koszmary i zachować zdrowe zmysły. Jeśli Ci się nie uda, wszechmogący Przedwieczny zbudzi się ze snu i… właściwie można uznać, że nastanie koniec świata.

Gracz (lub gracze – możecie podawać sobie telefon z rąk do rąk) wciela się w jedną z 16 postaci. To zwykli ludzie, którzy nie mają żadnych specjalnych umiejętności, a jedynie znaleźli się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwej porze. Muszą podróżować po świecie, zbierać wskazówki i zapieczętować bramy, którymi zło może dostać się do naszej rzeczywistości.

Rozgrywka toczy się w turach, a każda tura składa się z fazy ruchu gracza, fazy wydarzeń, w której losowe karty mówią, co przytrafiło się bohaterom, oraz fazy Mythosu, czyli ruchu Przedwiecznego. Oczywiście w miarę gry zbierzesz zaklęcia i artefakty, które ułatwią starcia, ale nie licz na wiele.

Gra Ancient Terror jest dostępna za darmo. Jeśli spodoba Ci się rozgrywka darmowej wersji, możesz dokupić dodatkową treść: czterech bohaterów i trzech Przedwiecznych. Gra nie ma niestety tłumaczenia na polski i wymaga sporo czytania.

Unwanted Experiment

Cena: 0 zł, wskazówki za reklamy. Pobierz z Google Play

Czy jest coś straszniejszego niż nauka? Chyba tylko nauka w rękach szaleńca. W Unwanted Experiment poznasz historię pełną okrucieństwa, bawiąc się w cyfrowy escape room. Jest tu mnóstwo szyfrów, znaków, kluczyków i ukrytych wskazówek. W tle zaś rozgrywa się historia dwóch naukowców, przeprowadzających paskudne eksperymenty na żywych stworzeniach. Tak, na ludziach również.

Gra nie ma tłumaczenia na język polski, ale mowy jest tu niewiele i większości można się domyślić z kontekstu. Łamigłówki nie wymagają znajomości języka. Unwanted Experiment jest dostępna za darmo, ale można obejrzeć reklamę, żeby dostać wskazówkę. Możesz też wesprzeć studio Dark Dome i kupić grę bez reklam.

Ostrzegam! Gry spod szyldu Dark Dome potrafią wciągnąć. Nie zdziw się, jeśli po Unwanted Experiment wciągnie Cię sprawa ducha albo poszukiwania dziewczyny z okna.

Don’t Starve Pocket Edition

Cena: 18,99 zł. Pobierz z Google Play

Don’t Starve pewnie znasz z PC – swojego czasu było o niej głośno. To gra typu survival, ubrana w klimatyczną szatę graficzną. Główny bohater, skuszony obietnicą wiedzy niedostępnej śmiertelnikom, trafia do obcego świata. Działają tu zupełnie inne zasady, nieznane bohaterowi. Niemniej Wilson musi jakoś przetrwać i znaleźć drogę powrotną do domu. Czy mu się uda? To zależy od Ciebie.

Don't Starve daje duże możliwości zwiedzania świata, generowanego dla każdej rozgrywki na nowo. Pod tym względem gra zalatuje trochę Minecraftem – musisz zdobyć materiały, zrobić z nich narzędzia, wykombinować sobie światło na noc, a przy okazji nie umrzeć z głodu. Z tą różnicą, że autorzy grafiki zapatrzyli się w filmy Tima Burtona, a wrogiem numer jeden jest głód. Potwory dybiące na Twoje życie spotkasz sporadycznie, nie brakuje za to powodów, by postradać zmysły.

Dzięki temu, że świat za każdym razem generowany jest inaczej, Don't Starve zapewni Ci wiele godzin zabawy. Jeśli masz kontroler do telefonu, to nawet lepiej – gra bez problemu go obsłuży.

Limbo

Cena: 21,99 zł, darmowe demo. Pobierz z Google Play

Limbo to prawdopodobnie najmroczniejsza gra, w jaką dane mi było grać (może poza Darkwood). Przy tym jest to fenomenalna platformówka, w której trzeba wykazać się refleksem i ruszyć głową. Często trzeba przemieścić przedmioty, przekonać potwora do ruchu, a przy tym zapewne kilka razy zginąć, podejmując kolejne próby przejścia dalej.

Doskonała grafika sprawia, że świat przedstawiony budzi grozę. Ponadto, w przeciwieństwie do licznych platformówek akcji, w Limbo wszystko dzieje się powoli, ruchy głównego bohatera są ociężałe i nawet grawitacja wydaje się działać z opóźnieniem. Wystarczy dodać do tego monstrualne pająki i milczące dzieci, tkwiące bez celu w gęstej mgle. Mamy idealną platformówkę na Halloween. Nie dziwi mnie, że została zasypana nagrodami.

Doskonała, czarno-biała platformówka została przeniesiona na Androida, a sterowanie zostało dobrze dopasowane do ekranu dotykowego. Przy tym wersja dla Androida jest tańsza niż dla PC czy Maca. Jeśli chcesz sprawdzić, czy Limbo Ci się spodoba, ściągnij najpierw darmowe demo i przejdź kilka pierwszych planszy gry.

Shoot the Zombirds

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play i App Store

Shoot the Zombirds nie jest ani straszna, ani niepokojąca. Przeciwnie – uważam, że jest dość zabawna. Niemniej doskonale wpisuje się w klimat świąt obchodzonych na przełomie października i listopada. Ponadto jest to gra polska. Stoją za nią ci sami ludzie, co za doskonałą grą akcji Sky Force – studio Infinite Dreams.

Shoot the Zombirds to prosta gra zręcznościowa. Wcielasz się tu w obrońcę dyniowego pola, na którym rosną małe dyniusie. Maluchy nie są bezpieczne, bo polują na nie paskudne nieumarłe ptaki – truptaki. Twoim celem jest strzelanie do ptaków, które porywają dyniusie, co wymaga celności i wyczucia czasu. Jeśli wszystkie małe dynie zostaną porwane z pola, przegrywasz. Oczywiście z czasem gra rzuca Ci coraz to nowe wyzwania. Poza tym, że paki porywają dyniusie, masz też ograniczoną liczbę strzał. Po trafieniu truptaka strzała wraca do Ciebie. Trafienie więcej niż jednego daje dodatkową amunicję. Niecelny strzał zaś to stracona strzała.

Gra jest dostępna za darmo dla Androida i za 1,99 zł dla iOS-a. Podczas rozgrywki nie wyświetlają się żadne reklamy, ale można obejrzeć reklamę, by zyskać monety. Te z kolei można wydać na ulepszenia – na przykład większy kołczan. Możesz też kupić nieco monet za złotówki.

