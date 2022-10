Epic Games Store rozdaje gry. Coś dla fanów horrorów na Halloween

Kolejny czwartek, czyli kolejne darmowe gry od Epica. Tym razem gigant rozda horror, który idealnie nada się na Halloween. Oprócz tego pojawi się strategia ze znanego uniwersum Warhammer 40,000.

Dla nikogo nie powinno być już zdziwieniem, że czwartki w branży gamingowej należą do Epic Games Store. To właśnie wtedy ich darmowe oferty tracą ważność i pojawiają się nowe. Przez cały tydzień gracze mieli możliwość odebrania uznanej gry postapokaliptycznej Fallout 3 i to ze wszystkimi dodatkami, bo w wersji GOTY. Do tego gracze mogli pobrać produkcję RPG EVOLAND Legendary Edition, charakteryzującą się niecodzienną mechaniką, która polega na polepszaniu się grafiki wraz z postępem rozgrywki.

Epic Games Store rozdaje gry. Pojawi się tytuł ze znanej serii Warhammer 40,000

W tym tygodniu Epic rozda kolejne darmowe gry. Już od dzisiaj będzie można odebrać dwie produkcje z zupełnie różnych gatunków. Pierwszą z nich będzie Saturnalia, przygodowy survival horror, który idealnie nada się na Halloween. Producenci w tym przypadku postawili na niecodzienną oprawę graficzną i nietypową pracę kamery.

Drugim tytułem będzie przedstawiciel doskonale znanego uniwersum Warhammer 40,000. Mowa tu o Mechanicus, czyli strategii turowej. W grze będziemy zarządzać najbardziej zaawansowaną elitarną jednostką Imperium - Adeptus Mechanicus. Wcielimy się w Magosa Dominusa Faustiniusa i staniemy na czele ekspedycji na nowo odkrytą nekrońską planetę Silva Tenebris.

Zobacz: Bannerlord oficjalnie. Konsolowcy czekali na premierę od lat

Zobacz: Uszczypnijcie mnie. CD Projekt RED robi remake pierwszego Wiedźmina

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: sdx15 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Epic Games Store