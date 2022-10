Uszczypnijcie mnie. CD Projekt RED robi remake pierwszego Wiedźmina

Pierwsza część Wiedźmina jest grą docenianą przez fanów gatunku i twórczości Andrzeja Sapkowskiego. Trzeba jednak przyznać, że gra nie stała się światowej sławy hitem, jak to było w przypadku trójki i można powiedzieć, że nie zestarzała się najlepiej. Remake pierwszej części Wiedźmina dotychczas był uznawany za mokry sen fanów serii. Okazuje się, że ten sen w końcu może się ziścić.

W ostatnim czasie CD Projekt RED zapowiedziało wiele projektów, nad którymi będą pracować przez nadchodzące lata. W przypadku większości z nich nie zdradzono zbyt wielu szczegółów, a jedynie nazwy projektów. Okazuje się, że pod kodem Canis Majoris kryje się remake Wiedźmina 1.

We're thrilled to reveal that, together with @Fools_Theory, we're working on remaking The Witcher using Unreal Engine 5 (codename: Canis Majoris)!



We want to do this right, so please be patient — it's gonna be a while until we can share more details.

