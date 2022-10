Strach się nie bać. Najlepsze planszówki na Halloween 2022

Wybieramy najlepsze horrory na Halloween. Dziś na tapecie gry planszowe.

Lubicie się bać? W taki razie wyłączcie światła, zasłońcie rolety i siadajcie do stołu, bo mam dla Was iście przerażającą propozycję…

Halloween to idealny moment na rozkoszowanie się horrorami – czy to w wydaniu filmowym czy też bardziej interaktywnym. Żeby jednak przeżyć historię z dreszczykiem wcale nie potrzebujemy konsoli ani nawet telefonu. Wystarczy kawałek stołu i dobra planszówka.

Na rynku jest cała masa gier, które swoim klimatem nawiązują do popularnych historii o zombie, wampirach oraz innych bestiach. W jednych musimy współpracować, by przeżyć spotkanie z przerażającymi bestiami, w innych sami wcielimy się w upiory rodem z koszmarów. Mówiąc krótko, każdy znajdzie coś dla siebie. Jeśli jednak nie wiecie, gdzie zacząć poszukiwania, koniecznie sprawdźcie nasze propozycje.

Horrified



Nasze miasteczko zaatakowały potwory. Drakula szaleje na starym cmentarzyku, w muzeum widziano Mumię, a w dokach Potwora z Czarnej Laguny. Kto powstrzyma krwiożercze maszkary, zanim będzie za późno? To pytanie retoryczne – oczywiście, że my.

Horrified to gra kooperacyjna, w której zmierzymy się z kultowymi potworami znanymi z klasycznych filmów wytwórni Universal. To tytuł z kategorii tych nieco lżejszych, wręcz familijnych. Zasady gry są proste – podczas swojej tury musimy przemieszczać się po mapie i zbierać przedmioty, które pomogą nam w pokonaniu grasujących niemilców. Nie jest to jednak takie łatwe, jak mogłoby się wydawać. Potwory przez cały czas polują na kolejne ofiary, a z każdym trupem miasto coraz bardziej pogrąża się w panice. Jeśli chcemy przetrwać, musimy ze sobą współpracować. Nie ma innego wyjścia.

Horrified to propozycja dla osób, które preferują współpracę zamiast rywalizacji. Olbrzymim atutem tytułu jest to, że zagrać w niego może tak naprawdę każdy. Proste zasady oraz możliwość skalowania poziomu trudności za pomocą liczby potworów biorących udział w rozgrywce sprawiają, że przy tytule doskonale będą się bawić zarówno osoby początkujące, jak i planszowi wyjadacze, którzy na niejednym kartonie zęby zjedli.

Paranormalni Detektywi



Zwłoki znaleziono późnym wieczorem. Mężczyzna, koło czterdziestki. Na miejscu zbrodni nie znaleziono żadnych wskazówek. Co się stało? Kto to zrobił? To wszystko musimy ustalić. Pytanie tylko jak? W końcu ofiary się o nic nie spytamy… chyba żeby jednak spróbować?

Paranormalni Detektywi to kolejna gra z kategorii łatwych, lekkich i przyjemnych – a to wszystko mimo posępnej tematyki, bo w końcu musimy rozwiązać sprawę morderstwa. W grze jedna osoba wciela się w ofiarę morderstwa, natomiast reszta wciela się w detektywów, którzy muszą ustalić, co się stało. W tym celu będą zadawać duchowi nieboszczyka pytania. Jest tylko jeden problem: ofiara nie może ot tak udzielić odpowiedzi. Może nam jedynie udzielać enigmatycznych wskazówek, np. rysując palcem w powietrzu narzędzie zbrodni.

Jeśli szukacie tytułu, który sprawdzi się zarówno w rodzinnym gronie, jak i na halloweenowej imprezie, Paranormalni Detektywi okażą się doskonałą propozycją. To świetna zabawa przeplatana salwami śmiechu, w której trup ściele się gęsto.

Wilkołaki: Pełnia Księżyca



Małą wioską wstrząsnęła tragedia. Ktoś – lub coś – zaczęło mordować mieszkańców. Ofiary zostały rozszarpane olbrzymimi szponami, w pobliżu widziano ślady olbrzymich łap, a nocą przy pełni księżyca daje się słyszeć przerażające wycie. Wilkołaki. Trzeba szybko ustalić, kto z naszych sąsiadów skrywa mroczny sekret, zanim pojawią się kolejne ofiary.

Graliście kiedyś w Mafię? Wilkołaki to wariacja na temat tego samego pomysłu. Każdy z graczy otrzymuje pewną rolę. Część będzie mieszkańcami wioski, inni wcielą się w wilki. Mamy jedną noc i jeden dzień na ustalenia, kto jest kim. Jeśli mieszkańcom uda się zidentyfikować wilkołaki, wygrali. Jeśli nie… cóż, wilki czeka uczta.

Wilkołaki: Pełnia Księżyca to doskonała gra imprezowa, pełna napięcia, kłamstw i wzajemnych oskarżeń. Dużym plusem tej konkretnej wersji jest skala. O ile klasyczne Wilkołaki wymagają minimum 5-6 graczy i potrafią zająć dobrze ponad godzinę, w Pełnię Księżyca zagramy już od 3 osób, a cała zabawa zajmuje raptem kilka minut. Kilka bardzo intensywnych minut, ponieważ limit czasu zmusza nas do szybkiego wyciągania wniosków i błyskawicznego podejmowania decyzji.

Olbrzymim atutem jest także dostępność aplikacji na telefon, która przejmuje rolę narratora. Dzięki temu nie trzeba oddelegowywać jednego z graczy do roli prowadzącego, a zamiast tego wszyscy mogą brać udział w zabawie.

Nemesis

Budzisz się w komorze hibernacyjnej. Obok leżą zwłoki Twojego kolegi z załogi. Co się stało? Dlaczego na pokładzie rozlega się alarm? I co to za dziwne szmery dochodzą z drugiego końca korytarza? Dobra wiadomość jest taka, że już niedługo będziesz mógł się przekonać. Zła, że kiedy już staniesz oko w oko z olbrzymim intruzem, niewiele dobrego przyjdzie Ci z tej wiedzy.

Nemesis to gra dla dużych chłopców. Monstrualny tytuł, w którym wcielamy się w załogę zaatakowanego przez obce formy życia statku kosmicznego. Nasz główny cel to przeżyć, co wbrew pozorom wcale nie będzie łatwe. Musimy bowiem zmierzyć się nie tylko z niebezpiecznymi kosmitami, ale także przetrwać spotkanie z innymi graczami, z których każdy ma swój własny cel do zrealizowania. Nie każdemu będzie zależało na tym, by dotrzeć na Ziemię w komplecie, także jeśli w którymś momencie zatrzasną się za Wami drzwi i rozpocznie się procedura otwierania śluzy powietrznej… Cóż, nie mówcie, że nie ostrzegaliśmy.

Niewiele jest tytułów równie klimatycznych, co Nemesis. To nie jest gra, w którą gra się po to, żeby wygrać. To tytuł, do którego siada się po to, żeby przeżyć historię. Gra doskonale buduje napięcie oraz tworzy atmosferę nieufności wśród graczy za pomocą przemyślanego systemu ukrytych celów. Jeśli jesteście fanami horrorów, jest to pozycja, obok której nie można przejść obojętnie.

Betrayal at House on the Hill



Słyszeliście o nawiedzonym domu na wzgórzu? Krążą o nim dziesiątki różnych historii – każda z nich wystarczająco przerażająca, by nikt o zdrowych zmysłach nie chciał zapuszczać się w jego okolice. A jednak coś sprawiło, że razem z grupką innych śmiałków przekroczyłeś próg starej posiadłości. Szybko zaczęliście tego żałować…

Betrayal at House on the Hill to gra, w której przyjdzie nam zwiedzić tajemnicze domostwo I przeżyć historię rodem z horroru. Jaką? To się dopiero okaże. To, co wyróżnia grę na tle innych tytułów to to, że dopiero w trakcie rozgrywki odkrywamy, z czym musimy się zmierzyć. Na graczy czeka 50 różnych scenariuszy. Żeby było weselej, w większości z nich jeden z graczy wciela się w rolę zdrajcy, który będzie czarnym charakterem całej opowieści.

Jeśli szukacie tytułu, który pozwoli Wam przeżyć ciekawą przygodę, a jednocześnie nie przytłoczy ilością zasad, Betrayal at House on the Hill będzie doskonałym wyborem. Olbrzymia liczba scenariuszy sprawia, że żadne dwie rozgrywki nigdy nie będą takie same, a upiorny klimat gry z pewnością wywoła u niejednej osoby ciarki na plecach. To świetna propozycja nie tylko na Halloween.

Terrors of London



Gdy zapada zmrok, na ulice Londynu wychodzą armie potworów, by walczyć o władzę nad miastem. Kto zwycięży w boju? Hordych Nieumarłych? Krwiożercze Bestie? A może przerażające Duchy? O tym zdecydujemy my, stając na czele jednej z frakcji i rywalizując o władzę nad wiktoriańskim światem.

Terrors of London to szybka karcianka, w której będziemy budowali swoją talię kart, a następnie wykorzystywali ją do walki z innymi frakcjami potworów. Tytuł szybki, charakteryzujący się stosunkowo prostymi zasadami oraz dynamiczną rozgrywką pełną negatywnej interakcji.

Mechanika budowania talii otwiera przed graczami olbrzymie możliwości strategiczne, a żadne dwie partie nie będą wyglądały tak samo. Prawdziwą gwiazdą jest jednak tutejszy klimat. Mroczny, gęsty, budowany przez groteskowe ilustracje przedstawiające monstra rodem z koszmarów. Jeśli szukacie pojedynkowej karcianki, ale smoki i elfy są dla Was zbyt dziecinne, to trafiliście pod właściwy adres.

Horror w Arkham: Gra Karciana



Co noc budzi Cię skrzypienie w ścianach i niepokojące hałasy dochodzące z piwnicy. Pewnej nocy towarzyszy im odór zgnilizny, którego odrażającej natury wręcz nie da się opisać. Bierzesz świecę, schodzisz na dół, stajesz przed drzwiami. Jesteś gotów nacisnąć klamkę i stanąć oko w oko tajemnicami, których nie powinien zgłębić żaden śmiertelnik? Czy przekroczysz próg, wiedząc, że po drugiej stronie może czekać na Ciebie śmierć… lub coś gorszego?

Horror w Arkham: Gra Karciana to tytuł wyjątkowy. Mamy tu do czynienia z grą karcianą, w której przyjdzie nam przebrnąć przez kampanię inspirowaną twórczością H.P. Lovecrafta. To tytuł wymagający, który wymaga olbrzymiego zaangażowania – zarówno mentalnego, jak i finansowego, ponieważ kolejne zestawy kart potrafią być bardzo drogie. W zamian za to zapewnia jednak przeżycie jedyne w swoim rodzaju.

Każda kampania Horroru w Arkham składa się z kilku scenariuszy, które razem tworzą większą opowieść. Nie musimy wszystkich wygrać i prawdopodobnie nie wygramy – w końcu jakie możemy mieć szanse, w starciu z Wielkimi Przedwiecznymi? Porażka nie jest jednak końcem, a jedynie częścią historii. Każda kampania może potoczyć się na dziesiątki różnych sposobów, za każdym razem pozwalając nam na przeżycie historii, której pozazdrościć mogłaby niejedna gra komputerowa. Tutaj każda decyzja ma swoje konsekwencje, szczęśliwe zakończenie nigdy nie jest pewne. Zupełnie jak u Lovecrafta.

Źródło zdjęć: własne, Shutterstock, mat. promocyjne

Źródło tekstu: własne