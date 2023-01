Arabia Saudyjska infiltruje Wikipedię. Administratorzy w więzieniu

Władze Arabii Saudyjskie zinfiltrowały Wikipedię – twierdzą dwie organizacje pozarządowe. Dwaj administratorzy serwisu trafili z kolei na długie lata do więzienia. Wszystko to w celu kontrolowania treści na saudyjskiej wersji tej największej na świecie otwartej encyklopedii.

Organizacje pozarządowe Democracy for the Arab World Now (DAWN) z Waszyngtonu oraz SMEX z siedzibą w Bejrucie poinformowały, że rząd Arabii Saudyjskiej zinfiltrował Wikipedię, rekrutując najwyższych rangą administratorów organizacji w kraju w celu kontrolowania informacji o kraju i ścigania tych, którzy przekazali krytyczne informacje o zatrzymanych politycznych. Według tych organizacji, dwaj wysokiej rangi administratorzy otwartej encyklopedii, którzy mieli dostęp do edycji w pełni chronionych stron, zostali we wrześniu 2020 roku aresztowani i skazani na 32 i 8 lat więzienia. Ci administratorzy to Ossama Khalid i Ziyad al-Sofiani.

Raporty DAWN i SMEX pojawiły się po tym, jak Wikimedia ogłosiła w ubiegłym miesiącu nałożenie globalnego bana na 16 edytorów, którzy mieli konflikt interesów podczas prac nad treściami Wikipedii w regionie MENA (Bliski Wschód i Afryka Północna). W wyniku rozpoczętego rok temu dochodzenia Wikimedia stwierdziła, że była w stanie potwierdzić, że pewna liczba użytkowników z bliskimi powiązaniami z podmiotami zewnętrznymi edytowała platformę w skoordynowany sposób, aby osiągnąć cel tych stron. Wskazane powyżej organizacje potwierdziły, powołując się na swoje źródła, że właściciel Wikipedii odniósł się w ten sposób do Saudyjczyków działających pod wpływem rzędu Arabii Saudyjskiej.

Aresztowanie administratorów Wikipedii oraz infiltracja tej platformy to przerażający przykład tego, jak saudyjski rząd chce kontrolować narrację i Wikipedię – uważa Abdullah Alaoudh z Democracy for the Arab World Now. Dodać tu można, że kilka tygodni wcześniej amerykański sąd skazał byłego pracownika Twittera na trzy i pół roku więzienia za szpiegostwo na rzecz urzędników Arabii Saudyjskiej. Inny były pracownik Twittera jest za to samo poszukiwany przez FBI.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: The Guardian, euronews.next