Cwany wandal dodał... swastyki do 53 tysięcy stron na Wikipedii

Wandalizowanie Wikipedii to nie jest żadna nowość. Jeden z wandali wykazał się jednak bardzo charakterystyczną... inwencją twórczą. Dodał on swastyki do 53 tysięcy artykułów.

Wikipedia już dawno przestała być wyłącznie encyklopedią. Często widać walki pomiędzy poszczególnymi użytkownikami lub administratorami. Wiemy doskonale - opisanie tego samego zjawiska przy użyciu nieco innych słów pozwala zmienić odbiór tekstu. Można wtedy budować odpowiednią narrację. Często bardziej kontrowersyjne wpisy są dostępne wyłącznie dla niektórych użytkowników serwisu. W założeniu ma to odsiać trolli. Wandale mają jednak na Wikipedii bardzo długą historię. Niemal tak długą jak cały portal. Ostatnio jeden z nich wykazał się niewątpliwą dozą... kreatywności i sprytu. Dodał on wielkie swastyki do... szablonu.

W ten sposób jednocześnie zwandalizował wszystkie strony z tym szablonem bez konieczności edytowania zawartości chronionych artykułów. Swastyka widniała zatem w tekstach o takich osobach jak Joe Biden, Kamala Harris, Justin Trudeau, Jennifer Lopez, Ben Affleck oraz Madonna. Administratorzy anglojęzycznej wersji serwisu zapewniają, że już zablokowali permanentnie pomysłowego internetowego trolla.

