Wikipedia przed rosyjskim sądem. Chodzi o wojnę w Ukrainie

Fundacja Wikimedia, która prawnie i technicznie odpowiada za Wikipedię, walczy z rosyjskim sądem o swoje prawo do informowania ludności globu o tym, co się dzieje na świecie. W kraju rządzonym przez Putina pewne tematy są jednak zakazane.

Wikimedia Fundation złożyła odwołanie od decyzji moskiewskiego sądu, który ukarał ją grzywną w wysokości 5 mln rubli (około 388 tys. zł) za odmowę usunięcia niektórych artykułów z rosyjskojęzycznej wersji Wikipedii. Chodzi między innymi o strony dotyczące między innymi rosyjskiej inwazji na Ukrainę, zbrodni wojennych podczas rosyjskiej inwazji na Ukrainę czy masakry w Bucze. Sąd w Moskwie nazwał te wpisy dezinformacją.

– powiedział Stephen LaPorte, associate general counsel w Wikimedia Foundation

Moskiewski sąd argumentował, że to, co przedstawia jako dezinformację w Wikipedii, stanowi zagrożenie dla porządku publicznego w Rosji, a Fundacja Wikimedia z siedzibą w San Francisco działa na terytorium Federacji Rosyjskiej. Tymczasem dla Rosjan ta największa encyklopedia świata jest jednym z niewielu sprawdzonych, wolnych od rosyjskiej propagandy źródeł informacji, po rozprawieniu się tamtejszych władz z wolnymi mediami.

Rząd celuje w informacje, które mają kluczowe znaczenie dla życia ludzi w czasie kryzysu. Wzywamy sąd do ponownego rozważenia praw każdego człowieka do dostępu do wiedzy i wolności wypowiedzi.