Putin: Wikipedia jest nie do przyjęcia. Napiszemy fakty po swojemu

Nie jest to pierwszy raz, gdy głowa Federacji Rosyjskiej krytycznie wypowiada się o Wikipedii. Fakt, że ogół społeczeństwa ma do niej dostęp, jest nie na rękę reżimowi, siejącemu propagandę na rosyjskiej ziemi. Pierwszy raz w historii mamy tak szczegółowe i szybkie informacje o konflikcie zbrojnym i społeczność tworząca Wolną Encyklopedię czerpie z tego faktu pełnymi garściami. Wikipedia ma bardzo szczegółowe i w miarę możliwości obiektywne informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę, tłumaczone na ponad sto języków, od Afrikaans po Zazaki.

No i tu włodarze Rosji mają problem. Już sam tytuł artykułu jest sprzeczny z wersją, którą podają prawie 150 milionom obywateli (Rosja nie przyznaje się do „inwazji”), a dalej jest tylko gorzej. Obecna Wikipedia jest „nie do przyjęcia” w Rosji. Nie ma mowy o tym, by Wikipedyści ulegli naciskom i zmienili narrację – to totalnie sprzeczne z ich misją, a przecież nie da się wszystkich aresztować. Co więc wymyślił rosyjski rząd? Własną Wikipedię z własną „prawdą”.

Putinowski zamiennik Wikipedii ma podawać obiektywne (w odpowiedni sposób) informacje o konflikcie w Ukrainie. Zdaniem prezydenta Federacji Rosyjskiej tylko z Wikipedii nie da się poznać wydarzenia.

Putin is going to create a #Russian analogue of Wikipedia, because he is not satisfied with the fact that they write objective information about the invasion of #Ukraine. pic.twitter.com/thi271J0PP