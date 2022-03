Wojna na Ukrainie. Rosja grozi Wikipedii za pisanie prawdy

W kontekście wojny na Ukrainie piszesz o inwazji i podajesz liczbę zabitych Ukraińców? Rosja będzie chciała cię zablokować i nieważne, że jesteś Wikipedią.

Rosyjski oddział Wikipedii może zostać zablokowany w kraju rządzonym przez Władimira Putina. Wszystko przez artykuł, w którym internetowa encyklopedia odważyła się nazywać rzeczy po imieniu.

Rosja blokuje za prawdę

Chodzi oczywiście o wojnę na Ukrainie. Na rosyjskiej Wikipedii użytkownicy mogą przeczytać, że to inwazja Rosji. Dowiedzą się też o liczbie zabitych Ukraińców. To nie idzie w parze z rosyjską propagandą, która wbija swoim obywatelom do głowy zwykłe i bezczelne kłamstwa.

Dlatego rosyjski oddział Wikipedii otrzymał powiadomienie od rządowej agencji Roskomnadzor, która zajmuje się nadzorem nad mediami. W owym powiadomieniu urzędnicy grożą Wikipedii blokadą w związku z artykułem o nazwie "Russian invasion of Ukraine (2022)".

Warto przypomnieć, że Rosja swój bezwzględny atak na niepodległą Ukrainę nazywa "specjalną operacją militarną". W tamtejszych mediach marionetkowych, działających na zlecenie Kremla, obywatele słyszą jedynie kłamstwa, że to reakcja na zagrożenie ze strony Ukrainy czy prowokacje Stanów Zjednoczonych.

Według ostatnich danych w wojnie na Ukrainie zginęło 136 cywilów w tym 13 dzieci. Rosja nie podaje, ilu poległo jej żołnierzy. Obywatele są karmieni kolejnymi kłamstwami, że jest ich nieporównywalnie mniej niż po stronie ukraińskiej.

Zobacz: Mapy Google idą na pomoc Ukrainie. Uprzykrzą życie wrogowi

Zobacz: Rosjanie wspierają Ukrainę. Władza zaciska im pętlę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Reuters