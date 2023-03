Rzeszów protestuje. Chodzi o operatorów komórkowych

Rzeszów nie chce masztów telekomunikacyjnych na blokach. Rada Miasta apeluje do prezydenta, by wskazał telekomom inne obiekty pod takie inwestycje.

Rada Miasta Rzeszowa wystosowała apel do prezydenta Konrada Fijołka w sprawie infrastruktury telekomunikacyjnej. Jak informuje portal rzeszow-news.pl, chodzi o maszty sieci komórkowych stawiane na dachach bloków. Podniesiono przy tym fakt nadużywania przez operatorów telekomunikacyjnych "furtki" pod tytułem "realizacja inwestycji celu publicznego".

O co w tym chodzi? Posłużmy się przykładem mieszkańców rzeszowskiego osiedla Baranówka. Mieszkańcy jednego z bloków, a także ich sąsiedzi, od kilku tygodni protestują tam przeciwko postawieniu na dachu bloku kilkumetrowego masztu sieci Play. Okazało się, ze dla spółki P4, operatora fioletowej sieci, nie stanowi to problemu. Firma zwróciła się do prezydenta miasta o wydanie zgody na realizację inwestycji celu publicznego. Prezydent Rzeszowa w takim przypadku nie mógł odmówić operatorowi.

Mieszkańcy Baranówki poszli więc do radnych i namówili ich, by nie zamiatać problemu pod dywan. Radni poparli mieszkańców i wystosowali wspomniany wcześniej apel do prezydenta miasta. Jest w nim zawarta prośba, by stacje bazowe sieci komórkowych nie były stawiane na budynkach wielorodzinnych (chodzi przede wszystkim o bloki), których zarządy nie mają nic do powiedzenia, jeśli telekomy stawiają tam swoje maszty pod osłoną "celu publicznego".

Maszty szkodzą mieszkańcom

Jednym z argumentów przeciwko stawianiu infrastruktury na telekomunikacyjnej na dachach bloków jest to, że takie inwestycje szkodzą mieszkańcom tych budynków. I nie chodzi tu o szkodliwy wpływ pola elektromagnetycznego na ludzi, lecz o coś o wiele bardziej "przyziemnego". Budowa anten GSM na dachach bloków sprawia, że nie można już tam zamontować paneli fotowoltaicznych czy kolektorów słonecznych. Utrudnione są też przeglądy czy remonty niszczejących dachów, ponieważ wymaga to od telekomu zgody na czasowe wyłączenie infrastruktury telekomunikacyjnej i jej demontaż. Jak można się domyślić, operatorzy niechętnie się na to godzą.

Mieszkańcy podnoszą również inne argumenty przeciw stawianiu masztów na dachach bloków. To między innymi oszpecanie budynków czy spadek wartości mieszkań. Niektórzy skarżą się również na "reakcje alergiczne" na promieniowanie elektromagnetyczne, emitowane przez anteny komórkowe.

Budynki wolne od masztów

Apel Rady Miasta Rzeszowa jest próbą złagodzenia protestów mieszkańców. Oczekuje się, że prezydent miasta zorganizuje spotkanie z operatorami sieci komórkowych Orange, Play, Plus i T-Mobile, na którym miasto dowie się, w których jego częściach telekomy mają największy problem z zasięgiem. Następnie powinna powstać mapa miejsc, w których można budować infrastrukturę komórkową. Miałyby się na niej znaleźć budynki użyteczności publicznej, takie jak hotele, kościoły czy domy kultury, ale nie szkoły i przedszkola.

Takie działanie, zdaniem autorów apelu, da korzyści również operatorom sieci komórkowych. Unikną oni protestów mieszkańców, przeciągania inwestycji czy prowadzenia batalii sądowych.

Chcielibyśmy ten problem omówić przy jednym stole – z udziałem władz miasta, firm telekomunikacyjnych, zarządców nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych. Chcielibyśmy, żeby pojęcie prawa własności było uszanowane. Liczymy, że do takiego spotkania dojdzie najpóźniej w kwietniu i znajdziemy kompromis.

– powiedział Bogusław Sak, radny z Rzeszowa

