One UI 8 beta dla Galaxy S25 Ultra już na serwerach

Samsung rozpoczął wewnętrzne testy nowej wersji swojej nakładki – One UI 8 – dla flagowego modelu Galaxy S25 Ultra. Jak donosi znany leaker Tarun Vats, pierwsza wersja beta oprogramowania została zauważona na serwerach testowych producenta. Nowy firmware nosi oznaczenia: S938BXXU3ZYEA / S938BOXM3ZYEA / S938BXXU3BYEA.

Dalsza część tekstu pod wideo

Seria Galaxy S25 – obejmująca modele S25, S25+ i S25 Ultra – zadebiutowała z systemem One UI 7, jednak wkrótce te trzy modele mogą dostać aktualizację OTA z jeszcze nowszym wydaniem. Wygląda na to, że premiera One UI 8 może nastąpić szybciej niż się spodziewano – pierwsza publiczna beta ma być dostępna już w połowie czerwca.

W porównaniu z zeszłym rokiem, kiedy testowa wersja One UI 7 dla Galaxy S24 Ultra pojawiła się w maju, a stabilna aktualizacja została opóźniona aż do kwietnia 2025 roku, One UI 8 ma być uaktualnieniem znacznie prostszym i mniej problematycznym. Bazuje ona na wersji 7 i nie wprowadza tak wielu gruntownych zmian, więc użytkownicy smartfonów Galaxy nie będą czekali na nowy soft długimi miesiącami.

W sieci już teraz krążą zrzuty ekranu i wideo prezentujące wczesne wydania One UI 8. Widać na nich, że Samsung dopracowuje animacje przejść i ogólną płynność interfejsu.

Latest One Ui 8 Build ZYEA animations: pic.twitter.com/upzRNpef5b — IposDev (@DevOfIpos) May 8, 2025

Pierwszymi urządzeniami, które fabrycznie otrzymają One UI 8, mają być nadchodzące składane smartfony – Galaxy Z Fold7 i Z Flip7, których premiera spodziewana jest na przełomie lipca i sierpnia.