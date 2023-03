Bonusy 7 GB oraz 300 GB w Orange. Zobacz, czy możesz odebrać

Początek marca przynosi wysyp mniejszych czy większych promocji u różnych operatorów. Poza skromnym bonusem dla karciarzy Orange przygotował też paczki internetu w dwóch innych usługach. Korzystając z tych okazji, można odebrać darmowy pakiet 7 GB, a dla części klientów w ofercie Flex czeka paczka 300 GB.

Zobacz: Orange zgubił kalendarz. Myśli chyba, że jest już kwiecień

Środy z Mój Orange: 7 GB

W tym tygodniu abonamentowi użytkownicy Orange, z okazji cyklicznej akcji w środy, powinni znaleźć w aplikacji Mój Orange paczkę z 7 GB internetu. Można z niej skorzystać w aktualnym cyklu rozliczeniowym, a na odebranie i aktywację jest czas do przyszłego wtorku 7 marca.

Bonus 7 GB czeka w zakładce „Dla Ciebie” w aplikacji Mój Orange. Zgodnie z zasadami akcji część klientów może otrzymać inny bonus, zależny od oferty.

Orange Flex: 300 GB dla studentów

Orange poinformował także o przedłużeniu promocji „Pakiet 6 x 50 GB dla studenta” skierowanej, jak sama nazwa wskazuje, do studentów. Początkowo akcja po starcie we wrześniu 2022 r. miała się zakończyć 28 lutego 2023 r. Dziś operator przedłużył ją jednak do 30 czerwca 2023 r.

W #OrangeFlex, do końca czerwca br. przedłużyliśmy promocję dla studentów i studentek. Przez pół roku, na wykorzystania czeka po 50 GB miesięcznie 👉👉👉 https://t.co/3FrZVjsZoO — Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) March 1, 2023

Dzięki przedłużonej ofercie studenci mogą otrzymywać dodatkowe pakiety gigabajtów. Pakiet 6 x 50 GB będzie aktywny przez 6 kolejnych miesięcy od dnia aktywacji. Każdy z sześciu pakietów przyznawany będzie co miesiąc od daty aktywacji. Niewykorzystane w danym miesiącu GB przepadają, nie przechodzą na kolejny miesiąc.

Z promocji Orange Flex można skorzystać wyłącznie, jeśli jest się studentem. Trzeba mieć też aktywny Plan w Orange Flex, być członkiem Klubu Flex, a do tego należy mieć aktywną zgodę na otrzymywanie informacji o ofertach Orange w Klubie Flex.

Żeby skorzystać z promocji, trzeba wejść do zakładki „Odkryj” w aplikacji Orange Flex, kliknąć banner „Flex Student” informujący o promocji i wypełnić oświadczenie potwierdzające status studenta.

Po pozytywnej weryfikacji powinno przyjść potwierdzenia w formie notyfikacji w aplikacji. Należy ją kliknąć i wejść do Klubu Flex w celu wygenerowania indywidualnego, jednorazowego kodu. Otrzymany kod wystarczy aktywować w aplikacji. Odtąd można korzystać z darmowych gigabajtów na dowolne cele.

Operator zastrzega sobie możliwość weryfikacji uprawnień użytkownika do skorzystania z promocji, czy jest on studentem. W tym celu wymagane będzie posłużenie się legitymacją studencką.

Zobacz: Orange Polska podnosi ceny. Znamy szczegóły

Zobacz: Virgin Mobile znów zamyka promocje. Dziś ważna zmiana i bonus GB

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: wł., Orange