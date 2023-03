Jarocin boi się 5G. Play zmuszony do wyjaśnień

Play buduje wieżę telekomunikacyjną. Mieszkańcy Jarocina jej nie chcą, bo się boją, że to nadajnik 5G.

W Polsce powoli wdrażana jest technologia 5G do sieci komórkowych. To kolejna generacja telefonii komórkowej, która zapewnia przede wszystkim wyższą szybkość przesyłania danych, mniejsze opóźnienia oraz większą pojemność sieci. Jednak wielu osobom wciąż "jeży się włos na głowie", gdy usłyszą jakąkolwiek wzmiankę o aktualnej generacji sieci komórkowych. Tak jest na przykład w Jarocinie, gdzie Play rozpoczął budowę nowej wieży telekomunikacyjnej. Cel inwestycji jest jasny – zapewnić mieszkańcom okolicy jak najlepszą jakość usług mobilnych.

Na budowie przy ul. Świętego Ducha w Jarocinie ruszyły już prace ziemne, a tymczasem mieszkańcy zaczynają się niepokoić. Ich obawy związane są z tym, że nowa konstrukcja może się okazać nadajnikiem 5G. A tego mieszkańcy Jarocina nie chcą.

Jako mieszkańcy nie zostaliśmy poinformowani o planowanej inwestycji. Stawia to sieć Play. Z rozmów z pracownikami wiem, że oficjalnie jest stawiany nadajnik 3G, ale sami pracownicy mówią, że po odbiorach jest to przerabiane na 5G. Maszt o wysokości 55 metrów jest budowany w strefie zamieszkania. W promieniu 40 metrów są domy. Nikt nie chce mieć takiego masztu pod swoim domem. Takie coś niech stawiają sobie w szczerym polu, a nie na osiedlu.

– powiedział jeden z mieszkańców z ul. Świętego Ducha

Mieszkańcy okolicy, w której powstaje nowa stacja bazowa sieci Play, boją się technologii 5G. Choć nie ma jednoznacznych naukowych dowodów na to, że promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez nadajniki sieci komórkowych (w tym sieci 5G) negatywnie wpływają na zdrowie ludzi, w sieci krąży wiele wzmianek o tym, że 5G, czy też szerzej PEM (pole elektromagnetyczne) powoduje raka. W większości przypadków pochodzą one od "pseudonaukowców", o których już nie raz pisaliśmy na łamach TELEPOLIS.PL. Prawdziwi naukowcy pochodzą do tematu z większą rezerwą. Na przykład prof. Marek Zmyślony z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi powiedział:

Wiemy, że pole elektromagnetyczne, z którym mamy do czynienia w telefonii komórkowej, działa na organizm człowieka i wywołuje skutki biologiczne. Nie ma natomiast jednoznacznych danych, pozwalających stwierdzić, czy ma to jakieś skutki zdrowotne. Z tego powodu, jeśli chodzi o normy dotyczące promieniowania, należy przyjąć zasadę ostrożności. O skutkach biologicznych i zdrowotnych promieniowania milimetrowego nie wiemy prawie nic. Zastosowania takich fal były niszowe, a badań zakrojonych na szeroką skalę nie było.

5G w Jarocinie już jest

Jak informuje serwis jarocinska.pl, mieszkańcy ulicy Świętego Ducha w Jarocinie zwrócili się do Powiatowego Inspektora Budowlanego, by ten skontrolował budowę. Ten stwierdził, że inwestycja sieci Play otrzymała prawomocne pozwolenie na budowę wieży. Nie znaleziono też odstępstw od projektu budowlanego. Z tego powodu nie ma możliwości wydania nakazu wstrzymania robót, jak chcieliby mieszkańcy Jarocina.

Przy okazji okazało się, że w Jarocinie działa już 11 anten 5G na częstotliwości 2100 MHz. Pasmo to jest wykorzystywane przez Play, a także sieci Orange i T-Mobile, do świadczenia usług 5G. Plus używa do tego bloku o szerokości 50 MHz z pasma 2600 MHz. Po zakończeniu zapowiedzianej ponownie aukcji 5G, operatorzy będą mogli skorzystać również z pasma C, czyli częstotliwości z zakresu 3,4-3,8 GHz. Na to jednak musimy jeszcze trochę poczekać.

Co na to Play?

Operator sieci Play tłumaczy, że celem prowadzonej inwestycji jest zapewnienie jak najlepszego dostępu do bezprzewodowej sieci telekomunikacyjnej pozwalającej na niezakłócone rozmowy oraz dostęp do szybkiego połączenia internetowego. Budowa w Jarocinie ma wszystkie wymagane zgody administracyjne, a jej zakończenie jest planowane na połowę 2023 roku.

W Polsce funkcjonuje obecnie kilkadziesiąt tysięcy stacji bazowych telefonii komórkowej, więc nie jest to inwestycja, która w żaden sposób się wyróżnia. Dodatkowo każda z inwestycji operatora sieci Play spełnia wszelkie normy zawarte w obowiązujących aktach prawnych i kontrolowanych m.in. przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Wszystkie stosowane urządzenia nadawcze spełniają wymogi norm oraz polskiego prawa, a przed uruchomieniem podlegają obowiązkowemu badaniu pod kątem zgodności z obowiązującymi limitami emisji pola elektromagnetycznego do środowiska w miejscach dostępnych dla ludności. Jedynie w przypadku poprawnego wyniku takiego badania wykonanego przez niezależne, akredytowane laboratorium pomiarowe, możliwe jest uruchomienie stacji bazowej telefonii komórkowej.

– napisał Play w oświadczeniu

