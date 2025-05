Intel zaciera ręce. Trwają rozmowy z Microsoftem, Google i NVIDIĄ

TSMC ma już mocno ograniczone moce produkcyjne

Według koreańskich źródeł, Niebiescy prowadzą negocjacje z NVIDIĄ, Microsoftem i Google w sprawie wdrożenia procesu Intel 18A, upatrując w nim konkurenta dla TSMC N2, czyli technologii klasy 2 nm. Wczesne analizy wskazują na porównywalną gęstość pamięci SRAM oraz zbliżone parametry wydajności i efektywności energetycznej obu litografii. Co ważne, 18A ma oferować zauważalnie lepsze osiągi niż obecny Intel 3, co w oczach potencjalnych klientów czyni go i poważną alternatywą dla TSMC.