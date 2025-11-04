Fintech

Nowe przepisy od 24 grudnia. Chodzi o twoją wypłatę

Już 24 grudnia 2025 roku w życie wchodzą nowe przepisy dotyczące wypłat Polaków. Co się zmieni?

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:24
0
Nowe przepisy od 24 grudnia. Chodzi o twoją wypłatę

W czerwcu tego roku jeszcze urzędujący wtedy prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o jawności prac. Ta wchodzi w życie 24 grudnia 2025 roku. To oznacza duże zmiany dla Polaków.

Jawność płac w Polsce

Co się zmieni? Przede wszystkim już na etapie publikowania ogłoszenia o pracę lub przed rozmową rekrutacyjną obowiązkowe będzie podawanie widełek płacowych. Dzięki temu zainteresowane osoby będą wiedziały, na jaką pensję mogą liczyć, i czy dane ogłoszenie w ogóle ich interesuje. Z badania wynika, że aż 92 proc. respondentów cieszy się z tej zmiany.

Jednak to z tych mniej kontrowersyjnych zmian. Dużo więcej emocji budzi jawność płac w firmach. Za tym opowiada się już mniej osób, bo 71 proc. badanych. Głównymi zwolennikami są osoby młode (18-29). Najmniej chętnie ujawnianiu swojej pensji są natomiast osoby starsze (powyżej 60 lat).

Co konkretnie oznaczają nowe przepisy? Przede wszystkim będziemy mieli prawo do uzyskania informacji o średnich wynagrodzenia dla osób zajmujących podobne stanowiska w firmie. Pracodawca będzie miał 14 dni na udzielenie nam w tej kwestii odpowiedzi. Nie może też zniechęcać nas do skorzystania z tego prawa.

Dodatkowo średnie firmy, które zatrudniają ponad 100 osób, będą miały obowiązek raportowania różnic płacowych kobiet i mężczyzn (co 3 lata). Natomiast duże, zatrudniające ponad 250 osób, już co roku. Dodatkowo pracodawcy nie będą mogli też stosować klauzuli poufności wynagrodzeń, więc będziemy mogli otwarcie rozmawiać o swojej pensji.

Image
telepolis
