T-Mobile rozdaje konsole PS5 Pro. Sprawdź, jak taką zdobyć

T-Esports Championship 2025

W dniach 15-16 listopada w Budapeszcie odbędą się finały T-Esports Championship 2025. To międzynarodowy turniej organizowany przez Deutsche Telekom, właściciela T-Mobile, skierowany do graczy z Europy Środkowej. Wydarzenie ma na celu wspieranie lokalnych talentów i budowanie regionalnej społeczności.

W tym roku odbywa się czwarta edycja imprezy. Uczestniczą w niej drużyny z Polski, Węgier, Chorwacji, Czarnogóry i Macedonii Północnej. Łączna pula nagród do podziału wynosi 100 tysięcy euro (ok. 425 tys. zł). Zespoły rywalizują w czterech popularnych grach: Counter-Strike 2, League of Legends, Brawl Stars i Rocket League. Finał LAN odbędzie się podczas targów PlayIT w stolicy Węgier.

PS5 Pro za kreatywny pomysł

Równolegle do finałów, T-Mobile uruchomił konkurs dla swoich klientów w Polsce. Jest on dostępny w aplikacji Mój T-Mobile, w sekcji Magenta Moments, pod nazwą "Wejdź do gry". Aby wziąć udział, trzeba wykazać się kreatywnością.

Zadanie konkursowe polega na odpowiedzi na pytanie:

Wyobraź sobie, że możesz zaprosić jedną znaną osobę (z filmu, gry, książki lub życia codziennego) do swojej drużyny w kolejnym turnieju T-esports Championship. Kogo byś wybrał i dlaczego właśnie tę osobę? W jaką grę byście zagrali?

Autorzy trzech najciekawszych odpowiedzi otrzymają konsole Sony PlayStation 5 Pro. Oprócz tego, magentowy operator przewidział 40 nagród pocieszenia. Są to zestawy składające się z kubka dla gracza oraz dwóch biletów do sieci kin Cinema City. Czasu na zgłoszenie nie ma dużo – konkurs trwa tylko do 16 listopada 2025 roku.