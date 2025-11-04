Sprzęt

Gamingowe słuchawki za grosze. Musisz jednak być bardzo szybki

W twoim zestawie do gier brakuje słuchawek? A może dużo grasz na konsoli, ale domownicy chcą, żebyś robił to ciszej? Ta promocja jest dla Ciebie.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:45
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Gamingowe słuchawki za grosze. Musisz jednak być bardzo szybki

HyperX Cloud Mini Wired to przewodowe słuchawki dla graczy, które są kompatybilne z każdą platformą, która oferuje złącze AUX, oraz... nie tylko z platformami dedykowanymi grom. Słuchawki te zdobyły certyfikat Works With Chromebook, który podkreśla ich wysoką użyteczność z systemem Google. Czy ma to sens? Jak najbardziej. Dzięki wbudowanemu, składanemu mikrofonowi słuchawki te świetnie się nadają do rozmów wideo w pracy.

Dalsza część tekstu pod wideo
HyperX Cloud Mini Wired Gamingowe słuchawki w świetnej cenie

HyperX Cloud Mini Wired

Oferują one ponadto 30 mm przetworniki i 1,2-metrowy kabel. Świetnie więc nadają się do podłączenia ich pod stanowisko, lub kontroler do gier. A wszystko to za jedyne 39,99 zł. Musicie się jednak pośpieszyć, bo w promocyjnej cenie możecie kupić tylko 351 sztuk. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Słuchawki HYPERX Cloud III S Wireless, Nauszne, Dźwięk przestrzenny, Czarny
Słuchawki HYPERX Cloud III S Wireless, Nauszne, Dźwięk przestrzenny, Czarny
0 zł
510 zł - najniższa cena
Kup teraz 510 zł
Słuchawki HYPERX Cloud Mini Nauszne Czarno-czerwony
Słuchawki HYPERX Cloud Mini Nauszne Czarno-czerwony
0 zł
114.11 zł - najniższa cena
Kup teraz 114.11 zł
Słuchawki HYPERX Cloud III S Wireless, Nauszne, Dźwięk przestrzenny, Czarno-Czerwony
Słuchawki HYPERX Cloud III S Wireless, Nauszne, Dźwięk przestrzenny, Czarno-Czerwony
0 zł
549.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 549.99 zł
Advertisement
HyperX Cloud Mini Wired Gamingowe słuchawki w świetnej cenie

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Image
telepolis
gaming HyperX HyperX Cloud Mini Wired
Zródła zdjęć: HyperX