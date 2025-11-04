Gamingowe słuchawki za grosze. Musisz jednak być bardzo szybki

HyperX Cloud Mini Wired to przewodowe słuchawki dla graczy, które są kompatybilne z każdą platformą, która oferuje złącze AUX, oraz... nie tylko z platformami dedykowanymi grom. Słuchawki te zdobyły certyfikat Works With Chromebook, który podkreśla ich wysoką użyteczność z systemem Google. Czy ma to sens? Jak najbardziej. Dzięki wbudowanemu, składanemu mikrofonowi słuchawki te świetnie się nadają do rozmów wideo w pracy.

HyperX Cloud Mini Wired

Oferują one ponadto 30 mm przetworniki i 1,2-metrowy kabel. Świetnie więc nadają się do podłączenia ich pod stanowisko, lub kontroler do gier. A wszystko to za jedyne 39,99 zł. Musicie się jednak pośpieszyć, bo w promocyjnej cenie możecie kupić tylko 351 sztuk.