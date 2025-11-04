BNP Paribas z komunikatem. Oto, co nie będzie działało 5-6 listopada
Każda wiadomość o utrudnieniach bankowych jest na wagę złota dla jego klientów. Tym razem, utrudnienia w swoim funkcjonowaniu zapowiedział BNP Paribas. Przerwa zacznie się nie w weekend, ale już jutro. Oto, co warto wiedzieć.
BNP Paribas przerwa techniczna - co warto wiedzieć?
BNP Paribas wydał na swojej stronie komunikat mówiący o planowanych pracach technicznych. Poinformował w nim wszystkich swoich klientów o tym, że utrudnienia nastapią nocą z 5 na 6 listopada 2025 roku.
Informujemy, że 5 listopada od godziny 22:00 do godziny 01:00, 6 listopada 2025 serwis www.bnpparibas.pl będzie niedostępny. Przepraszamy za utrudnienia
Bank w tym czasie zaplanował prace serwisowe i warto mieć na uwadze ten fakt, podczas planowania różnych działań bankowych. Ale choć główny serwis bankowy będzie wyłączony, to bank nie pozostawi klientów na pastwę losu. Podczas tej przerwy klienci będą mieli w dalszym ciągu dostęp do systemów transakcyjnych, będą mogli w razie potrzeby skorzystać z usług infolinii oraz będą w stanie zastrzec karty. Numery infolinii pojawią się na stronie, tak aby każdy miał je na widoku i w razie potrzeby z niej skorzystał.
Co jeszcze nowego w BNP Paribas?
Bank w ostatnim czasie mocno skupia się na tym, aby ostrzegać swoich klientów w kwestiach internetowego niebezpieczeństwa. Zwraca uwagę na nasilające się przestępstwa z wykorzystaniem komunikatorów internetowych. Ostrzega, żeby uważać szczególnie na wiadomości pochodzące z WhatsAppa.