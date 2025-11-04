BNP Paribas z komunikatem. Oto, co nie będzie działało 5-6 listopada

BNP Paribas przerwa techniczna - co warto wiedzieć?

BNP Paribas wydał na swojej stronie komunikat mówiący o planowanych pracach technicznych. Poinformował w nim wszystkich swoich klientów o tym, że utrudnienia nastapią nocą z 5 na 6 listopada 2025 roku.

Bank w tym czasie zaplanował prace serwisowe i warto mieć na uwadze ten fakt, podczas planowania różnych działań bankowych. Ale choć główny serwis bankowy będzie wyłączony, to bank nie pozostawi klientów na pastwę losu. Podczas tej przerwy klienci będą mieli w dalszym ciągu dostęp do systemów transakcyjnych, będą mogli w razie potrzeby skorzystać z usług infolinii oraz będą w stanie zastrzec karty. Numery infolinii pojawią się na stronie, tak aby każdy miał je na widoku i w razie potrzeby z niej skorzystał.