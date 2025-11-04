Aplikacje

Popularna aplikacja zrobi imprezę. Pierwsza taka w historii

TikTok chce zaznaczyć swoją obecność. Właśnie ogłosił, że po raz pierwszy w historii będzie gospodarzem gali wręczenia nagród i to w USA. Możemy być pewni jednego - Gala TikTok Awards nie przejdzie bez echa.

Będzie hucznie i głośno, a także prestiżowo. Oznacza to, że będzie czerwony dywan, występy na żywo i sporo różnych atrakcji. TikTok właśnie ogłosił, że Gala TikTok Awards odbędzie się 18 grudnia 2025 o godzinie 21:00 czasu wschodniego. Będzie to wydarzenie na żywo w Hollywood Palladium w Los Angeles. Rzecz jasna, całość będzie transmitowana na TikToku. Następnego dnia transmisję rozpocznie także platforma Tubi.

Za co można dostać nagrodę podczas TikTok Awards?

Można powiedzieć, że TikTok sięgnął po samą klasykę. Nagrody będą obejmować takie kategorie jak "Twórca roku", czy też "Teledysk roku". Ci ciekawe, statuetki zostaną także przyznane "Przełomowemu artyście roku" i "Muzie roku". Oczywiście, jak się można domyślić, większość nominowanych to influencerzy. Nie znajdziemy wśród nich tradycyjnych dziennikarzy, ale też takie jest założenie całego wydarzenia - ma być apolityczne. 

Użytkownicy będą mogli głosować na swoich ulubieńców już od 18 listopada. TikTok w związku z tym, uruchamia portal do głosowania, który będzie dostępny na platformie. 

Huczna gala organizowana przez TikToka stoi w opozycji do niedawno ogłoszonych nagród, które będzie rozdawał Instagram. Impreza Instagram Ring będzie wydarzeniem dużo bardziej niszowym, nie będzie jej towarzyszyło żadne wydarzenie na żywo ani transmisja, a nagrody zostaną wysłane pocztą. 

Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Camilo Concha / engadget.com