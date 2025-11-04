Popularna aplikacja zrobi imprezę. Pierwsza taka w historii

Będzie hucznie i głośno, a także prestiżowo. Oznacza to, że będzie czerwony dywan, występy na żywo i sporo różnych atrakcji. TikTok właśnie ogłosił, że Gala TikTok Awards odbędzie się 18 grudnia 2025 o godzinie 21:00 czasu wschodniego. Będzie to wydarzenie na żywo w Hollywood Palladium w Los Angeles. Rzecz jasna, całość będzie transmitowana na TikToku. Następnego dnia transmisję rozpocznie także platforma Tubi.

Dalsza część tekstu pod wideo

Za co można dostać nagrodę podczas TikTok Awards?

Można powiedzieć, że TikTok sięgnął po samą klasykę. Nagrody będą obejmować takie kategorie jak "Twórca roku", czy też "Teledysk roku". Ci ciekawe, statuetki zostaną także przyznane "Przełomowemu artyście roku" i "Muzie roku". Oczywiście, jak się można domyślić, większość nominowanych to influencerzy. Nie znajdziemy wśród nich tradycyjnych dziennikarzy, ale też takie jest założenie całego wydarzenia - ma być apolityczne.

Użytkownicy będą mogli głosować na swoich ulubieńców już od 18 listopada. TikTok w związku z tym, uruchamia portal do głosowania, który będzie dostępny na platformie.